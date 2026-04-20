Coiful dacic de la Coțofenești se poate vedea din 21 aprilie. Unde se află expus, program și prețuri

2 minute de citit Publicat la 11:19 20 Apr 2026 Modificat la 11:23 20 Apr 2026

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice, prezentate la muzeul din Drents FOTO: Profimedia Images

Programul de vizitare pentru Coiful de la Coțofenești este un subiect de interes major în aceste zile, dat fiind că celebrul artefact dacic va putea fi admirat în România pentru prima dată după furtul și recuperarea sa din Olanda.

Expoziția va fi deschisă publicului începând cu 22 aprilie 2026, la Muzeul Național de Istorie a României din București, imediat după evenimentul oficial programat pe 21 aprilie.

Coiful de la Coțofenești se poate vedea la Muzeul Național de Istorie timp de 10 zile

Coiful de la Coțofenești, alături de două brățări dacice din aur, va fi expus la Muzeul Național de Istorie a României pentru o perioadă limitată de aproximativ 10 zile, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Evenimentul oficial de prezentare are loc pe 21 aprilie 2026, de la ora 19:30, iar ulterior expoziția va fi deschisă publicului larg.

Este pentru prima dată când piesele pot fi văzute în țară după recuperarea lor, moment considerat unul simbolic pentru patrimoniul național.

Prețul biletului și program de vizitare

Vizitatorii vor putea vedea coiful în programul obișnuit al muzeului:

miercuri – duminică: 10:00 – 18:00

ultima intrare: 17:15

luni și marți: închis

Programul este confirmat și de site-ul oficial al muzeului, care indică același interval orar pentru vizitare.

În ceea ce privește prețul biletelor, acestea sunt cele standard practicate de Muzeul Național de Istorie a României (în mod obișnuit, în jur de 20 lei pentru adulți, cu reduceri pentru elevi, studenți și pensionari), nefiind anunțate până acum tarife speciale pentru această expoziție.

Coiful a fost adus în țară din Olanda

Coiful de la Coțofenești și brățările dacice au fost recuperate după furtul dintr-un muzeu din Olanda și repatriate în România printr-o operațiune coordonată la nivel internațional.

Transportul a fost realizat pe cale aeriană, cu implicarea autorităților române și olandeze, iar readucerea în țară este considerată o „reparație simbolică” pentru patrimoniul cultural românesc.

După perioada de expunere de la București, artefactele ar putea fi prezentate și în alte regiuni ale țării, în cadrul unei campanii dedicate.