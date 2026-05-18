Noaptea Muzeelor 2026: Acces gratuit la Arcul de Triumf și Palatul Mogoșoaia. Ce alte obiective mai pot fi vizitate

2 minute de citit Publicat la 23:40 18 Mai 2026 Modificat la 23:58 18 Mai 2026

Arcul de Triumf, Palatul Mogoşoaia şi sediile municipalităţii se deschid publicului sâmbătă, de Noaptea Muzeelor. Sursa colaj foto: Getty Images

Sediile municipalităţii, ARCUB, Muzeului Naţional al Literaturii Române, Arcul de Triumf, Palatul Mogoşoaia, muzeele "Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck" şi "George Severeanu", dar şi Casa Filipescu-Cesianu şi Palatul Suţu se deschid publicului, sâmbătă, de Noaptea Muzeelor, în program regăsindu-se tururi ghidate, expoziţii şi concerte.

Sediul municipalităţii va fi deschis publicului, de la ora 18:00, până la miezul nopţii, în program regăsindu-se tururi ghidate, expoziţii şi sesiuni de muzică live. Accesul este liber, fără înscriere în prealabil, a transmis Primăria municipiului Bucureşti într-o postare pe Facebook.

Tururile vor dura câte 15 minute fiecare. Alături de ghizii municipalităţii vizitatorii vor descoperi povestea clădirii monument istoric şi detalii inedite despre arhitectura ei şi personalităţile care i-au trecut pragul.

La parter se va putea vizita expoziţia "Bucureştiul care n-a mai fost", un tur al proiector arhitecturale importante ale ultimelor trei decenii care nu au fost niciodată realizate.

La etajul 1 sunt expuse lucrări realizate de bursierii Programului naţional "Tinere Talente". La etajul 2 se lansează seria "Primari de seamă ai Bucureştiului", dedicată unor personalităţi care au contribuit decisiv la dezvoltarea Capitalei, alături de o expoziţie foto dedicată Bucureştiului de altă dată.

În curtea interioară va fi amplasată instalaţia participativă "Bucureşti ACUM", iar vizitatorii vor putea asculta muzică live cu Dj Chlorys şi Sorina Rotaru Band.

La Muzeul Naţional al Literaturii Române programul începe de la ora 14:00, cu tururi ghidate pentru copii şi adolescenţi şi va continua cu vernisaje, concerte şi discuţii în grădină, până la ora 00:00. Şi casele memoriale al muzeului, "George şi Agatha Bacovia" şi "Tudor Arghezi - Mărţişor", pot fi vizitate.

Arcul de Triumf este şi el deschis, de la ora 18:00 la 00:00. Cei interesaţi pot vizita, gratuit, atât expoziţia permanentă, cât şi pe cea temporară, "Evocarea participanţilor din Primul Război Mondial".

La Palatul Mogoşoaia cei interesaţi pot vizita clădirea, expoziţiile, dar şi curtea, de la ora 18:00 la 22:00, iar pe întreg parcursul serii vor avea loc recitaluri de muzică live.

Muzeele "Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck" şi "George Severeanu", dar şi Casa Filipescu-Cesianu şi Palatul Suţu au porţile deschise sâmbătă, cei interesaţi le pot vizita, gratuit, de la ora 16:30 la 22:30.

La ARCUB, Dan şi Lia Perjovschi vor susţine tururi ghidate, de la ora 15:00 şi 17:00, pentru expoziţia lor "DRAFT pentru o retrospectivă comună". Expoziţia va fi deschisă până la miezul nopţii.

Noaptea Muzeelor, care a ajuns la a 22-a ediţie, se organizează la nivel european şi sute de muzee şi galerii de artă iau parte la eveniment. Anul acesta, doar în Bucureşti, pot fi vizitate gratuit sau cu bilet redus 43 de muzee.