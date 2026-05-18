Politico: Firma-paravan germană a Rusiei. Cum a cumpărat armata rusă tehnologie europeană

8 minute de citit Publicat la 23:45 18 Mai 2026 Modificat la 23:57 18 Mai 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty images

Procurorii germani au descoperit cum s-a infiltrat Rusia în economia europeană cu ajutorul unei companii-paravan care comanda componente cu dublă utilizare - militară și civilă - și le direcționa spre Kremlin via Turcia, relatează Politico. Persoana care conducea operațiunea de contrabandă era un anume Nikita S. - un om de afaceri de 39 de ani. El a creat un sistem sofisticat, care încălca legea germană privind comerțul exterior prin ocolirea sancțiunilor occidentale și transferul de tehnologie cu dublă utilizare în Rusia, unde aceasta putea fi folosită de Kremlin în războiul împotriva Ucrainei.

Cazul scoate la iveală o vulnerabilitate persistentă a sancțiunilor occidentale: componente critice pot fi în continuare cumpărate din Europa, ascunse în spatele unor documente aparent obișnuite și redirecționate prin alte țări înainte de a ajunge la utilizatori finali ruși.

Legea privind comerțul exterior prevede pedepse cu închisoarea de până la 10 ani pentru infracțiuni grave. Legislația germană privind protecția vieții private limitează posibilitatea jurnaliștilor și a autorităților de a dezvălui identitatea suspecților.

Jocul firmelor-paravan

Potrivit dosarului întocmit de procurorii germani, Nikita S. s-a aflat în centrul unui sistem care a început ca o afacere comercială obișnuită și care, după declanșarea războiului din Ucraina, a devenit ceea ce anchetatorii suspectează că era un braț european de achiziții pentru Kremlin.

Pe hârtie, operațiunea se învârtea în jurul Global Trade, o firmă comercială de dimensiuni medii cu sediul la Luebeck. Înainte de război, compania exporta direct în Rusia. Dar, după înăsprirea sancțiunilor occidentale, modelul său de afaceri s-a schimbat. Livrările directe au fost înlocuite cu o structură mai complicată, concepută pentru a ascunde utilizatorii finali ruși.

În vârful structurii se afla o companie rusă cunoscută sub numele de Kolovrat, care opera și sub denumirea Siderius. Compania a fost sancționată de SUA pentru activitatea sa în sectorul manufacturier al Rusiei. În dosar, anchetatorii germani o descriu ca fiind mai mult decât un client: ei susțin că era nucleul operațional al unei rețele de achiziții care aproviziona industria rusă, inclusiv entități legate de industria de apărare.

Nikita S. a devenit director general al Global Trade la sfârșitul lunii martie 2022, la câteva săptămâni după ce Rusia invadat Ucraina. Anchetatorii îl descriu drept „veriga de legătură” dintre compania germană și coordonatorii săi ruși. Potrivit dosarului, el lucra direct și pentru Kolovrat, la Moscova, un dublu rol care îi permitea să coordoneze comenzi, plăți și livrări, păstrând în același timp aparența unei afaceri europene legitime.

Dosarul sugerează că partea rusă nu conducea Global Trade doar de la distanță. Angajați ai Kolovrat par să fi intrat în conturile de e-mail ale Global Trade și să se fi dat drept angajați germani, folosind aliasuri pentru a contacta furnizori, a cere oferte și a plasa comenzi în întreaga Europă. Pentru furnizori, tranzacțiile păreau să provină de la o companie germană. Potrivit dosarului, Moscova opera, de fapt, afacerea din interior.

Pe hârtie, bunurile păreau adesea banale. Potrivit documentelor vamale și rapoartelor de informații incluse în dosar, acestea includeau microcontrolere, componente electronice, senzori, convertoare, rulmenți, piese mecanice, osciloscoape și alte echipamente de măsurare. Luate separat, multe dintre ele poate că nu ar fi ridicat suspiciuni. Însă, în dosar, anchetatorii spun că multe erau bunuri cu dublă utilizare — produse cu aplicații civile, dar care pot fi folosite și în sisteme militare. În mai multe cazuri, arată dosarul, livrările au fost urmărite până la utilizatori finali ruși cu legături cu apărarea sau cercetarea nucleară.

Afaceri externe

Pe măsură ce sancțiunile occidentale au făcut mai dificile exporturile directe către Rusia, documentele arată cum rețeaua a început să trimită transporturile prin alte țări, adesea prin Turcia, înainte ca acestea să fie redirecționate către Rusia. Potrivit dosarului, intervalul dintre exportul din UE și importul în Rusia era adesea de doar cinci până la zece zile.

O companie turcă, MR Global, este suspectată că a jucat un rol central ca destinatar oficial al mărfurilor, funcționând însă, în practică, drept nod de tranzit. Companii-paravan germane au contribuit, de asemenea, la mascarea operațiunii. Una dintre ele, ER Industriebedarf GmbH, era condusă pe hârtie de Eugen R., un cetățean rus care vorbea slab germana.

O alta, Amtech Solutions, a fost înființată în mai 2025 de Daniel A., la instrucțiunile lui Nikita S. În dosar, anchetatorii spun că, în opinia lor, aceasta era destinată unor operațiuni viitoare. Unele dintre companii nu aveau angajați reali; altele împărțeau birouri sau spații de depozitare cu Global Trade.

Comunicările interne citate în dosar sugerează că înșelătoria devenise rutină. Într-un schimb de mesaje, Nikita S. i-a amintit unui asociat: „Fă să pară curat. Nicio referire la Rusia nicăieri.” Într-un alt mesaj, o instrucțiune logistică spunea: „Scoateți toate documentele din cutii înainte de expediere.” Un al treilea mesaj, privind ruta transportului, spunea: „Avem nevoie de un alt destinatar — Turcia merge.”

În dosar, anchetatorii spun că sistemul depindea de o distribuție mai largă de participanți: angajați din logistică, care se ocupau de transporturi și documente; contabili, care procesau plăți și pregăteau facturi; și responsabili de vânzări, care găseau furnizori în Europa. Unii lucrau din Germania, alții din Rusia. Anchetatorii cred că mai mulți dintre ei știau exact unde ajungeau bunurile. Un mesaj o spunea direct: „Bunurile sunt necesare într-o țară sancționată”.

Dimensiunea operațiunii era consemnată în propriile documente ale rețelei. Un tabel intitulat „lista de comenzi a lui Nikita” urmărea mii de tranzacții, de la solicitare până la livrare, indicând numere de comandă, produse, prețuri și stadiul livrării. Procurorii cred că operațiunea a implicat aproximativ 16.000 de transporturi, în valoare de peste 30 de milioane de euro, a declarat pentru BILD Ines Peterson, purtătoarea de cuvânt a Parchetului Federal.

Dosarul o indică și pe Olga S., o asociată a lui Nikita S. stabilită la Moscova, ca fiind strâns integrată în rețea. Potrivit documentelor, ea a folosit aliasul „[email protected]” pentru a primi fotografii ale bunurilor și avize de livrare din contul Global Trade al lui Nikita S., adesea marcate cu numere interne de urmărire. Conversațiile din dosar arată, de asemenea, o relație romantică între Nikita S. și Olga S., cei doi schimbând mesaje intime, inclusiv cel puțin o fotografie explicită.

Din interior

Ani la rând, rețeaua a funcționat în mare parte nedetectată. Apoi, serviciul german de informații externe, BND, a reușit să pătrundă în interiorul ei.

BND a obținut acces la materiale interne ale Kolovrat, compania rusă despre care procurorii spun că controla de la Moscova operațiunea de achiziții. Sursa informațiilor nu este identificată în dosar, iar metoda exactă prin care s-a obținut accesul nu este descrisă. Însă materialele includeau comenzi, facturi și corespondență — oferind autorităților germane o perspectivă rară, din interior, asupra presupusului lanț de aprovizionare.

Aceste informații le-au permis anchetatorilor să urmărească tranzacțiile și să le reconstituie. Într-un caz, ei au urmărit bunuri comandate prin Global Trade în Germania, plătite prin intermediari, expediate în Turcia și apoi livrate în Rusia. În alt caz, documente interne arătau că bunurile ajunseseră la VNIIA, Institutul Panrus de Automatică, un institut de cercetare legat de programul rus de arme nucleare.

Comunicările erau adesea lapidare. „Trimite confirmarea când ajung bunurile”, spunea un mesaj citat în dosar. „Plata împărțită — restul după livrare”, spunea altul. Un al treilea cerea: „Folosiți același număr de referință.” Anchetatorii spun că aceste mesaje corespundeau transferurilor financiare, documentelor vamale și datelor rusești de import.

Însă informațiile serviciului nu erau suficiente. Pentru că materialele BND nu pot fi folosite automat în proceduri penale, serviciul și-a transmis oficial concluziile procurorilor și anchetatorilor vamali, potrivit dosarului. Acest pas le-a permis autorităților să înceapă construirea unui caz penal.

Apoi, acestea au început să compare documentele europene de export cu documentele rusești de import, identificând aceleași bunuri la ambele capete ale rutei. Au urmărit plăți făcute prin companii intermediare. Au cartografiat rolurile Global Trade, Kolovrat, ale firmelor turcești de tranzit și ale companiilor-paravan germane. Și au monitorizat deplasările lui Nikita S. între Moscova și Germania.

Supravegherea a arătat că Nikita S. petrecea puțin timp în Luebeck, spun anchetatorii, cazându-se adesea în hoteluri în timpul unor scurte vizite în Germania. Când s-a întors la începutul lui 2026, autoritățile au decis să acționeze. L-au urmărit până la hotelul Radisson Blu Senator din Luebeck.

Operațiunea s-a desfășurat rapid. Nikita S. a fost reținut în fața hotelului. În câteva ore, au fost făcute percheziții în mai multe locuri legate de rețea. Obiectivul era clar: securizarea probelor din spatele unui sistem care funcționase în mare parte în umbră.

Mai mulți suspecți se află acum în arest, în timp ce autoritățile strâng probe pentru a-i pune sub acuzare, printre ei Nikita S., Eugen R., Daniel A. și un bărbat pe nume Boris M., despre care procurorii cred că este un personaj-cheie în dosar. D

eși Boris M. a fost înlocuit oficial din funcția de director general al Global Trade în 2022, anchetatorii afirmă în dosar că acesta a rămas implicat în operațiunile zilnice, a deținut o procură largă și a continuat să apară ca persoană de contact în documentele vamale. În dosar, procurorii invocă încălcări sistematice ale controalelor la export, eludarea pe scară largă a sancțiunilor și participarea la o rețea infracțională.

Dosarul sugerează că nu era vorba despre o schemă izolată, ci despre o parte a unui sistem mai amplu conceput pentru a menține fluxul de tehnologii critice către Rusia, în ciuda sancțiunilor occidentale. Într-o evaluare a BND citată în documente, serviciul spunea că o altă companie rusă, Rokem Services, încercase să obțină echipamente sancționate de la o firmă germană prin intermediari, inclusiv Global Trade, un organism public turc și Kolovrat.

„Se presupune că echipamentele sunt accesorii pentru instalații de desalinizare a apei de mare, care pot fi utilizate și în scopuri militare, în special în submarine cu propulsie nucleară”, a spus un anchetator al BND.

Întrebată despre caz, Julia Linner, purtătoarea de cuvânt a BND, a spus că serviciul de informații „nu comentează niciodată public chestiuni care privesc posibile informații sau activități de colectare de informații”.

Daliah Baecker, purtătoare de cuvânt a autorităților vamale germane, a spus că combaterea ocolirii sancțiunilor prin exporturi către Rusia via țări terțe „a fost un obiectiv prioritar de la înăsprirea sancțiunilor UE după invazia rusească împotriva Ucrainei, în 2022”.

„În acest context, autoritățile vamale lucrează îndeaproape cu autorități și parteneri naționali și internaționali pentru a face schimb de informații și a descoperi încălcări”, a adăugat ea.