El este omul care o să „curețe” Barcelona de turiști. Vacanțele în celebrul oraș se vor schimba: „Nu mai vrem niciun vizitator în plus”

2 minute de citit Publicat la 23:45 18 Mai 2026 Modificat la 23:58 18 Mai 2026

Anul trecut, zona Barcelonei a atras aproximativ 26 de milioane de vizitatori. Foto: Getty Images

Barcelona face un pas important în direcția limitării turismului de masă, după ani în care a fost promovată ca una dintre cele mai populare destinații din Europa. Autoritățile locale au numit un responsabil special care are misiunea de a schimba modul în care este gestionat turismul și de a reda orașul locuitorilor, potrivit The Guardian.

José Antonio Donaire, numit recent comisar pentru turism sustenabil, spune că orașul a ajuns la un punct critic.

„Am ajuns la capătul drumului, Barcelona a atins numărul maxim de turiști pe care îl poate primi. Nu ne mai dorim mai mulți turiști, nici măcar unul în plus, dar trebuie să îi gestionăm pe cei care vin deja”, a declarat el.

Anul trecut, zona Barcelonei a atras aproximativ 26 de milioane de vizitatori, cu 2,4% mai mult decât în 2024. Schimbarea de abordare a autorităților marchează o trecere de la ideea că turismul este doar un avantaj economic, la preocuparea că acesta afectează viața localnicilor și identitatea orașului.

Donaire spune că multe dintre măsuri vor avea nevoie de timp pentru a produce efecte, mai ales în condițiile în care industria turismului depinde și de factori pe care orașul nu îi controlează direct, precum aeroportul, portul sau companiile aeriene.

Una dintre cele mai ambițioase schimbări vizează celebrul market La Boquería. Planul este ca acesta să redevină un spațiu destinat în principal produselor alimentare proaspete, nu gustărilor pentru turiști, care ar urma să fie interzise cu acordul comercianților.

„Într-un an veți vedea noua Boquería”, spune oficialul.

Barcelona a început deja să limiteze turismul încă din 2017, când a fost impus un moratoriu pentru construirea de hoteluri noi în centrul orașului. Totuși, creșterea rapidă a apartamentelor turistice a redus impactul acestei măsuri.

Din 2028, cele aproximativ 10.000 de apartamente turistice legale din oraș își vor pierde licențele, iar autoritățile speră că multe dintre ele vor reveni pe piața locuințelor, pentru a ajuta la rezolvarea crizei locative.

Oficialul recunoaște că nu există garanții că acest lucru se va întâmpla în mod automat, dar spune că vor fi introduse stimulente pentru proprietari.

În prezent, orașul construiește aproximativ 2.000 de locuințe pe an. Dacă apartamentele turistice ar fi readuse pe piața rezidențială, ar însemna echivalentul a cinci ani de dezvoltare, susține Donaire.

Planul nu vizează doar reducerea numărului total de turiști, ci schimbarea tipului de vizitatori care ajung în oraș. În prezent, aproximativ 65% sunt turiști de vacanță, restul fiind vizitatori de business sau persoane care vin pentru cultură. Autoritățile vor să ajungă la o distribuție mai echilibrată între turism de agrement, turism cultural și vizite de afaceri.

De asemenea, Barcelona vrea să reducă numărul de locuri pentru navele de croazieră, de la șapte la cinci, deși orașul va continua să primească milioane de pasageri anual. Oficialul spune că aceștia cheltuie puțin și aduc mai multe probleme decât beneficii.

O altă categorie vizată este cea a excursioniștilor de o zi, care ajung mai ales cu autocarele. Pentru aceștia au fost deja majorate taxele de parcare, iar autocarele sunt direcționate către zonele periferice ale orașului.

Autoritățile vor să reducă și comportamentele considerate problematice, cum ar fi tururile de tip „pub crawl”, care au fost interzise.

O parte din taxa turistică mărită va fi reinvestită în centrul orașului, pentru a susține comerțul local, în condițiile în care multe zone sunt dominate de magazine de suveniruri sau spații orientate exclusiv spre turiști.

Donaire spune că mulți locuitori simt că centrul Barcelonei nu le mai aparține și că noile politici încearcă să readucă echilibrul dintre viața urbană și turism.