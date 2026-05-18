Cel mai important producător de piese pentru drone și rachete din Rusia și-a declarat falimentul

1 minut de citit Publicat la 23:45 18 Mai 2026 Modificat la 23:58 18 Mai 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Compania rusă Monocristal, unul dintre cei mai mari producători mondiali de safire sintetice folosite în producția de rachete și drone, printre altrele, și-a declarat falimentul, relatează Ukrainska Pravda, luni.

Compania rusă, parte a concernului Energomera, și-a înștiințat creditorii că intenționează să declare falimentul la Curtea de Arbitraj Stavropol Krai a Rusiei.

Monocristal deținea, recent, o treime din piața globală de safire sintetice, folosite nu doar de industria militară, ci și de producători de sticlă de protecție pentru smartphone-uri și smartwatch-uri.

Compania a transmis că este insolventă și că nu mai are suficiente active pentru a-și continua activitatea.

La sfârșitul lui 2025, pierderile Monocristal depășeau valoarea activelor cu 50,6 milioane de dolari, în timp ce valoarea activelor s-a contractatat an de an, de la 215,5 milioane dolari până la 182,5 milioane dolari.

Volumul împrumuturilor a crescut și el până la 70,7 milioane dolari. De-a lungul ultimilor trei ani, compania și-a pierdut și jumătate din forța de muncă – de la 1.087 angajați în 2022 la 524 în 2025.

Falimentul este consecința avariilor produse la instalațiile companiei din regiunea de graniță Belgorod, supusă des atacurilor ucrainene.

De asemenea, compania a început să ducă lipsă de materii prime și a fost afectată puternic de pierdera pieței europene și de scăderea cererii de produse electronice din Rusia pe piețele din Asia.

Cel mai probabil scenariu pentru companie va fi o restructurare profundă, schimbarea conducerii sau vânzarea diviziei de producție către un nou investitor.