Antena 3 CNN Externe Cel mai important producător de piese pentru drone și rachete din Rusia și-a declarat falimentul

Cel mai important producător de piese pentru drone și rachete din Rusia și-a declarat falimentul

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 23:45 18 Mai 2026 Modificat la 23:58 18 Mai 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
siluetele unor drone și unui lansator mobil de rachete
Falimentul este consecința avariilor produse la instalațiile companiei din regiunea de graniță Belgorod, supusă des atacurilor ucrainene. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Compania rusă Monocristal, unul dintre cei mai mari producători mondiali de safire sintetice folosite în producția de rachete și drone, printre altrele, și-a declarat falimentul, relatează Ukrainska Pravda, luni.

Compania rusă, parte a concernului Energomera, și-a înștiințat creditorii că intenționează să declare falimentul la Curtea de Arbitraj Stavropol Krai a Rusiei.

Monocristal deținea, recent, o treime din piața globală de safire sintetice, folosite nu doar de industria militară, ci și de producători de sticlă de protecție pentru smartphone-uri și smartwatch-uri.

Compania a transmis că este insolventă și că nu mai are suficiente active pentru a-și continua activitatea.

La sfârșitul lui 2025, pierderile Monocristal depășeau valoarea activelor cu 50,6 milioane de dolari, în timp ce valoarea activelor s-a contractatat an de an, de la 215,5 milioane dolari până la 182,5 milioane dolari.

Volumul împrumuturilor a crescut și el până la 70,7 milioane dolari. De-a lungul ultimilor trei ani, compania și-a pierdut și jumătate din forța de muncă – de la 1.087 angajați în 2022 la 524 în 2025.

Falimentul este consecința avariilor produse la instalațiile companiei din regiunea de graniță Belgorod, supusă des atacurilor ucrainene.

De asemenea, compania a început să ducă lipsă de materii prime și a fost afectată puternic de pierdera pieței europene și de scăderea cererii de produse electronice din Rusia pe piețele din Asia.

Cel mai probabil scenariu pentru companie va fi o restructurare profundă, schimbarea conducerii sau vânzarea diviziei de producție către un nou investitor.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Rusia drone rachete Război Ucraina

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close