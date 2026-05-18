Americanii părăsesc SUA în număr record și sunt dispuși să dea zeci de mii de dolari ca să învețe cum să facă asta și să se mute

Americanii părăsesc SUA în număr record. FOTO: Getty Imges

Un număr record de americani pleacă din Statele Unite. Țara a înregistrat, în 2025, o migrație netă negativă estimată între 10.000 și 295.000 de persoane, potrivit unei cercetări realizate de Brookings Institution, scrie CNBC. Este pentru prima dată în cel puțin 50 de ani când mai mulți oameni au plecat din Statele Unite decât au intrat în țară.

Cei mai mulți sunt cei care au plecat voluntar, Brookings calculând că între 210.000 și 405.000 de persoane au făcut acest lucru anul trecut.

Politicile restrictive privind imigrația și eforturile de deportare au avut un rol în această evoluție, potrivit Brookings. Unii cetățeni americani emigrează pentru studii, locuri de muncă, întemeierea unei familii, pensionare sau din alte motive.

Weekendul trecut, Jesse Derr și soția sa, Jess Yeastadt, au mers cinci ore până la hotelul Hard Rock din San Diego, ca să afle cum se pot muta în Mexic.

Derr, în vârstă de 41 de ani, și Yeastadt, în vârstă de 45 de ani, s-au numărat printre sutele de americani care au venit weekendul trecut la San Diego cu visul de a începe o viață nouă în străinătate.

Expatsi, o companie care oferă tururi de relocare pentru americani, devine o resursă tot mai căutată pentru unii dintre aceștia.

Compania, lansată în 2022, a organizat pe 9 și 10 mai, la San Diego, a doua ediție anuală a conferinței Move Abroad Con. Aproximativ 600 de americani din toată țara au participat la eveniment, de două ori mai mulți decât la prima ediție, organizată în mai 2025, a declarat pentru CNBC Make It Jen Barnett, cofondatoarea Expatsi.

Potrivit lui Barnett, 89% dintre participanții incluși într-un eșantion de 218 persoane au spus că vor să plece din Statele Unite din motive politice. Alții au spus că își doresc să se mute pentru aventură și dezvoltare personală, în proporție de 73%, dar și pentru a economisi bani, în proporție de 57%. Aproximativ două treimi dintre respondenți speră să se mute în următorii doi ani, au un buget lunar mediu de 3.856 de dolari și sunt împărțiți între persoane singure, 44%, cupluri, 39%, și familii cu copii, 17%.

La fel ca mulți dintre ceilalți participanți la conferință, Derr spune că motivele politice cântăresc mult în decizia familiei sale de a lua în calcul plecarea din Statele Unite. El a enumerat politicile recente precum decizia Curții Supreme de a elimina dreptul constituțional federal la avort, dar și hotărârile care au slăbit Legea privind drepturile de vot. Pentru el, acestea sunt semne că țara „merge înapoi”. În același timp, spune Derr, alegerea Claudiei Sheinbaum în 2024 ca prima femeie președinte a Mexicului și legile federale privind egalitatea de gen se aliniază mai bine cu valorile pe care el și Yeastadt le caută.

Derr spune că participarea la evenimentul de weekend și discuțiile cu persoane care au emigrat deja au făcut ca planurile sale, care păreau aproape imposibil de realizat, să pară mult mai accesibile.

Discuția cu un expert în relocarea în Mexic i-a ajutat să înțeleagă ce vor putea și ce nu vor putea lua cu ei în străinătate, care sunt cerințele de venit pentru obținerea unei vize și alte aspecte legate de viața de zi cu zi, spune Derr. „Am plecat de la eveniment fără niciun semn de întrebare.”

Derr spune că momentul în care cuplul se va muta va depinde de rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, din 2026. Dacă Partidul Democrat va câștiga controlul Camerei Reprezentanților și al Senatului și va lua „măsuri imediate și măsurabile pentru a inversa deciziile distructive luate de această administrație, acest lucru ne va influența calendarul” și motivația de a pleca, spune Derr.

Participanții la conferință au plătit între aproximativ 500 și 1.000 de dolari pentru biletele la evenimentele din weekend, care au inclus două zile de prezentări susținute de peste 50 de experți. Invitații au participat la zeci de sesiuni separate, în care au aflat detalii despre diferite tipuri de vize, taxe pentru străini, asigurări medicale pentru imigranți și pașii concreți pentru mutarea în destinații populare precum Portugalia, Mexic, Canada și Noua Zeelandă.

Von Bradley, în vârstă de 45 de ani, lucrează în administrația publică în San Diego. De un an caută modalități prin care să se poată muta și lucra în străinătate.

Sudul Spaniei se află în fruntea listei sale scurte de destinații, datorită climei calde și însorite. Principalele sale priorități sunt să găsească un loc cu un cost al vieții mai scăzut, unde banii săi să valoreze mai mult la pensie, dar și un loc care încurajează un stil de viață sănătos, cu acces la alimente nutritive și orașe în care se poate merge ușor pe jos, spune el.

Costurile pentru mutarea și traiul în străinătate diferă mult în funcție de țara de destinație și de stilul de viață dorit. Mutarea inițială include, în general, taxe de câteva sute de dolari pentru viză și alte documente, dar și costuri de transport și expediere care pot ajunge la zeci de mii de dolari. De exemplu, Make It a relatat anterior despre un cuplu din Chicago care a economisit timp de 10 luni peste 20.000 de dolari pentru a se muta la Valencia, în Spania, în primăvara anului 2025.

Bradley spune că Planul A este să se mute în străinătate printr-un transfer la locul de muncă. Dacă astfel de oportunități nu vor apărea, va folosi resursele pe care le-a adunat prin rețeaua Expatsi.

„Mi s-a părut interesant să văd cât de mulți oameni iau în calcul acest lucru. Am luat multe notițe, am strâns multe pliante și acum am informații de care mă pot folosi”, spune Bradley.