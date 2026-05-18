La 27 de ani, Bianca pilotează F-16 și apără cerul României: “Suntem pregătiți și pentru confruntări care nu se văd cu ochiul liber"

1 minut de citit Publicat la 23:45 18 Mai 2026 Modificat la 23:54 18 Mai 2026

Bianca a reuşit după ani întregi de muncă să arate că cerul nu are limite. FOTO: Captură video Antena 3 CNN

La 27 de ani apără spaţiul aerian al României. Este gata oricând să se afle la manşa supersonicelor de vânătoare iar pentru asta s-a antrenat zi şi noapte. Vorbim acum despre Bianca, pilot de F-16 al escadrilei de la Câmpia Turzii, o tânără care a reuşit să îşi învingă limitele şi să intre în rândul celor care sunt gata oricând să piloteze avioane supersonice.

Ea este Bianca Botaş. 27 de ani. Pilot de vânătoare la Câmpia Turzii. I se spune si Elsa. Este una dintre cele două femei pilot din cadrul Forţelor Aeriene Române care apără spaţiul aerian românesc. La prima vedere o tânără despre care mulţi ar fi fost sceptici că poate trece peste toate provocările necesare unei astfel de meserii.

“Există emoție, dar facem foarte multe antrenamente, atât teoretice, cât și la simulator. Lucrul acesta ne oferă încredere în capabilitățile noastre”, a declarat Bianca Botaș, pentru Antena 3 CNN.

Ea a explicat care sunt capabilitățile de luptă ale unui avion F-16: “Atât aer-aer, dogfight , interceptări, cât și luptă mai sus decat poți să vezi cu ochiul liber”.

Bianca a reuşit după ani întregi de muncă să arate că cerul nu are limite. A schimbat, rând pe rând avioanele de antrenament până când a făcut trecerea pe F-16. A absolvit cursul de formare a pilotilor de la Fetesti.

A pornit în acest drum în urmă cu mai bine de 10 ani. Şi nu a renunţat la visul ei: “Visul meu a început să se formeze de pe băncile liceului. Am făcut Liceul Militar la Alba. A venit ca o provocare”.

Întrebată ce reacție au oamenii când află că se află la manşa supersonicelor de vânătoare, Bianca a spus:

“Nu le vine să creadă, dar după ce mă cunosc și văd determinarea mea înțeleg că sunt la locul potrivit”.

România are în prezent patru escadrile de avioane de luptă F-16 în diferite stadii de operaţionalizare.