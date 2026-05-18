Parcări sub Ateneul Român, Piața Amzei și Sala Palatului. Primăria București alocă 500.000 de lei pentru studii de concesionare

<1 minut de citit Publicat la 21:37 18 Mai 2026 Modificat la 21:42 18 Mai 2026

Primăria Capitalei vrea să construiască nouă parcări noi prin parteneriat public-privat – opt subterane și una supraterană, notează Agerpres.

Locațiile au fost stabilite de primarul general Ciprian Ciucu împreună cu specialiști de la Urbanism, Investiții și Compania Parking.

Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a PMB, parcările subterane sunt planificate în intersecția străzilor Câmpineanu cu Academiei, în piața din fața Ateneului Român, în Piața Amzei – unde va fi integrată și parcarea existentă, dar nefolosită, de sub piață –, în fața intrării la Sala Palatului, în Piața Lahovari sub rond, în Piața Cantacuzino între cele două parcuri, în locul parcării la sol cu barieră din zona Mihai Vodă și la Spitalul Colțea.

Singura parcare supraterană este prevăzută pe Splaiul Dâmboviței, în zona Națiunilor Unite.

„Anul acesta, am alocat 500.000 lei pentru contractarea de consultanță și studii în vederea concesionării. Odată construite aceste parcări, vom reuși să eliberăm orașul de mașini de pe trotuare și de la bordură”, a transmis municipalitatea.