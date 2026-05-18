Primele imagini cu atacul armat din Turcia: Un bărbat a ucis 6 oameni şi a rănit alţi 8. Poliţiştii îl caută pe suspect

2 minute de citit Publicat la 22:24 18 Mai 2026 Modificat la 22:35 18 Mai 2026

Înainte să deschidă focul, bărbatul şi-a împuşcat mortal fosta soţie. Sursa colaj foto: captură video X/Inside the conflict

Şase persoane au fost ucise şi alte opt au fost rănite luni de un bărbat înarmat în provincia Mersin, în sudul Turciei, a anunţat preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, informează AFP, conform Agerpres. Autorităţile au făcut publice imaginile filmate de camerele de supraveghere cu momentul atacului armat, dar o fotografie cu suspectul, care este căutat în prezent de poliţişti. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

"Mă rog la Dumnezeu să le dăruiască mila celor şase concetăţeni care şi-au pierdut viaţa (...) şi le urez însănătoşire grabnică celor opt răniţi care sunt încă spitalizaţi", a declarat şeful statului turc într-o declaraţie televizată, fără a oferi alte detalii despre desfăşurarea evenimentelor.

Potrivit agenţiilor de ştiri private DHA şi IHA, suspectul, care este încă în libertate, a deschis mai întâi focul într-un restaurant, ucigând proprietarul localului şi un angajat, înainte de a împuşca mortal alţi doi bărbaţi şi de a răni mai multe persoane în timp ce fugea de la locul faptei.

UPDATE : New security camera video captures the deadly Mersin attack that left 4 dead. Police are continuing the manhunt for the shooter. https://t.co/dTXT1N0DPv pic.twitter.com/BeGV9XofZu — Inside the conflict (@InsidConflict) May 18, 2026

Agenţia oficială de ştiri Anadolu şi cotidianul Sabah, care au anunţat că suspectul are 37 de ani, au afirmat că mai înainte bărbatul şi-a împuşcat mortal fosta soţie.

Mass shooting in Turkey; A suspect launched an armed attack in Tarsus, Mersin killed four people and wounded eight others in different locations so far.



Search efforts for the attacker are ongoing with helicopter support pic.twitter.com/Gu0z14Kxz4 — Open News© (@OpenNewNews) May 18, 2026

Imaginile difuzate de presa locală arătau un elicopter care survola zona în căutarea suspectului, precum şi ambulanţe care transferau răniţii la un spital important din apropiere.

Potrivit agenţiilor DHA şi IHA, una dintre victime este un pastor care îşi păzea turma lângă restaurantul unde suspectul a deschis focul, situat pe un drum la 40 km nord-est de Mersin.

"A intrat fără să spună un cuvânt (...) Am crezut că o să-şi scoată telefonul, dar a scos o armă. M-am aplecat şi el m-a împuşcat", a declarat Mehmet Han Topal, un angajat al restaurantului rănit la şold, pentru agenţia de ştiri IHA.

În aprilie, un adolescent de 14 ani a deschis focul la o şcoală într-un mare oraş, situat la 180 km mai la est, ucigând nouă elevi cu vârste cuprinse între 10 şi 11 ani, precum şi un profesor.

Un tânăr de 19 ani înarmat a rănit 16 persoane cu o zi înainte la un liceu din sud-estul ţării.

În urma acestor evenimente, preşedintele Erdogan şi-a anunţat intenţia de a înăspri legislaţia pentru a "limita deţinerea de arme de foc".