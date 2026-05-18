Atac armat la cea mai mare moschee din San Diego. Atacatorul a fost neutralizat. Martor: "Am auzit zeci de focuri de armă"

2 minute de citit Publicat la 23:37 18 Mai 2026 Modificat la 00:00 19 Mai 2026

Atacul a avut loc la Centrul Islamic din San Diego. Sursă foto: Captură video CNN

Cel puțin o persoană a fost ucisă, luni, în timpul unui atac armat asupra Centrului Islamic din San Diego, potrivit poliției, citate de CNN.

Este vorba despre cea mai mare moschee din districtul San Diego, adaugă sursa citată.

Într-o declarație difuzată pe rețelele sociale, Departamentul de Poliție din orașul american a comunicat că "amenințarea a fost neutralizată".

Atenție, urmează informații și imagini cu impact emoțional!

2 suspects shot dead at the Islamic Center of San Diego in California, law enforcement tells NBC News. Multiple victims. pic.twitter.com/78czd4W0Lz — Open Source Intel (@Osint613) May 18, 2026

Un martor a declarat postului CBS că a auzit până la 30 de focuri ce păreau să provină de la o armă semi-automată.

Martorul, un pensionar care lua prânzul acasă, spune că a sunat la numărul de urgență 911 și că poliția a sosit în „cinci până la zece minute”.

El a adăugat că moscheea devine foarte aglomerată în timpul sărbătorilor și că, dacă incidentul ar fi avut loc într-o zi de vineri, „străzile ar fi fost pline de oameni”.

Doi suspecți, găsiți morți lângă moschee

ACTUALIZARE 23:50 Doi bărbați găsiți morți lângă moschee ar fi fost implicați în atacul din San Diego, notează CNN, care citează surse din poliție.

Investigația preliminară arată că cei doi s-ar fi sinucis prin împușcare.

Mai devreme, autoritățile au comunicat că "amenințarea a fost neutralizată" la Centrul Islamic.

Între timp, copiii și personalul din lăcașul de cult au fost evacuați, fiind în siguranță, a declarat imamul Taha Hassane, directorul Centrului, într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

„Întreaga școală este în siguranță. Toți copiii, profesorii și ceilalți angajați sunt în siguranță, în afara Centrului Islamic. Nu există nicio amenințare în acest moment”, a spus Hassane.

El le-a cerut oamenilor să stea departe de locul incidentului.

Persoana ucisă la moscheea din San Diego este un agent de pază

Un agent de pază de la moscheea din San Diego a fost ucis în atacul armat de luni, au declarat pentru CNN doi ofițeri de poliție la curent cu situația

Primarul din San Diego, Todd Gloria, a mulțumit forțelor de ordine și salvatorilor pentru intervenția promptă.

„Poliția și pompierii au luat măsuri rapide pentru a proteja vieți și a securiza zona. În prezent, nu mai există nicio amenințare la adresa comunității”, a declarat primarul într-o postare pe X.

Declarația primarului vine după ce Departamentul de Poliție din San Diego a declarat că amenințarea de la Centrul Islamic din San Diego „a fost neutralizată”.

CNN a relatat prezența unei forțe masive, de zeci de vehicule de poliție, la fața locului, în timp ce oamenii se îndepărtau de moschee, escortați de forțele de ordine.