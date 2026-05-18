Prime de până la 15.000 de euro, oferite de Ministerul Educaţiei de la Chişinău, pentru profesorii de limba română trimiși în Găgăuzia

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 23:02 18 Mai 2026 Modificat la 23:06 18 Mai 2026
poza in care apare o profesoara intr-o clasa plina cu elevi, nu li se vad fetele
Profesorii care vor fi transferaţi la şcolile din Găgăuzia trebuie să fie absolvenţi de studii în limba română. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Educaţiei din Republica Moldova va oferi, începând din acest an, stimulente financiare pentru cadrele didactice vorbitoare de limba română pentru a se transfera în unităţile de învăţământ din Găgăuzia, în scopul creşterii ofertei educaţionale în limba română de pe teritoriul regiunii autonome, a declarat luni ministrul Dan Perciun pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, autorităţile de la Chişinău vor plăti o primă de instalare de până la 15.000 de euro. Cadrele didactice beneficiare ale acestui stimulent financiar vor trebui să predea în grădiniţele şi şcolile din Găgăuzia o perioadă de minim 3 - 5 ani.

"Trebuie să rezolvăm problema cazării. Din raioanele adiacente Găgăuziei pot face naveta, eventual. Nu ne gândim la un număr foarte mare, vorbim de 30-50 de oameni. Ar fi mai mult decât suficient pentru început. Ar trebui anul acesta să creăm stimulentele şi să punem în aplicare proiectul", a afirmat Dan Perciun.

Ministrul Educaţiei susţine că profesorii care vor fi transferaţi la şcolile din Găgăuzia trebuie să fie absolvenţi de studii în limba română.

"Trebuie să aibă studii finalizate în limba română, dar, dincolo de asta, în mod normal, ne-am dori inclusiv vorbitori nativi de limba română", a adăugat oficialul moldovean.

Dan Perciun consideră că măsura va produce efecte pozitive în sistemul educaţional din Găgăuzia deoarece, pe lângă creşterea calităţii predării, transferul profesorilor de pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea autonomă va reduce considerabil deficitul de cadre didactice din şcoli şi grădiniţe. 

