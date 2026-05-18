După ce a amenințat Iranul, Trump s-a râzgândit: a anulat atacurile programate marți, după ce aliații din Golf l-au rugat să negocieze

1 minut de citit Publicat la 23:15 18 Mai 2026 Modificat la 23:55 18 Mai 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a anulat noi lovituri militare asupra Iranului, planificate pentru marți, la cererea aliaților din Golf, pentru a permite „negocieri serioase” cu Teheranul, informează The Independent.

Anunțul lui Trump a venit după amenințarea, făcută pe rețelele sociale, că „timpul se scurge” și că Iranul trebuie să încheie un acord cu SUA, în caz contrar, bombardamentele SUA urmând a fi reluate.

„Pentru Iran, ceasul ticăie și mai bine să se miște REPEDE, altfel nu va mai rămâne nimic din ei. TIMPUL ESTE ESENȚIAL!”, a scris președintele SUA, într-un mesaj redactat parțial cu majuscule, postat pe Truth Social.

Președintele american nu a oferit detalii despre atacul planificat asupra Iranului care ar fi urmat să fie declanșat marți, 19 mai, dar a spus că a ordonat armatei SUA „să fie pregătită să declanșeze un atac complet, la scară largă împotriva Iranului, în cel mai scurt timp, în cazul în care nu se ajunge la un acord acceptabil”.

Totodată, Iranul a amenințat,luni că va răspunde cu „toată forța” la orice atac american.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baqaei, a declarat că Teheranul continuă să „urmărească diplomația cu seriozitate”, dar că Republica Islamică „nu va fi supusă unui comportament contradictoriu și amenințărilor din partea părții opuse.”

„Suntem pe deplin pregătiți pentru orice scenariu,” a spus el, avertizând că, „în cazul oricărei acțiuni nechibzuite vom răspunde cu toată forța, și vă asigur că forțele noastre armate vor avea cu siguranță noi surprize pentru inamic”.