Casa de avocatură unde lucrează consilierul Oanei Gheorghiu a primit bani pentru consultanță în programul SAFE. Sediul e în Germania

2 minute de citit Publicat la 21:18 18 Mai 2026 Modificat la 21:19 18 Mai 2026

Serviciile sunt descrise drept asistență în negocierea unor acorduri de cooperare industrială aferente programului SAFE.

O casă de avocatură cu sediul în Germania, la care lucrează și fostul deputat liberal Cristian Băcanu, în prezent consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu, a primit bani pentru consultanță pentru programul SAFE, potrivit unei facturi prezentate în emisiunea “Decisiv”.

Factura a fost emisă de o casă de avocatură din Germania, CMS, unde lucrează și fostul deputat PNL Cristian Băcanu.

Documentul, datat 13 mai 2026, arată că beneficiarul serviciilor este Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan, iar suma plătită pentru o săptămână de consultanță juridică (22–30 aprilie 2026) este de 95.257 de lei, adică peste 19.000 de euro. Serviciile sunt descrise drept asistență în negocierea unor acorduri de cooperare industrială aferente programului SAFE.

Programul european SAFE, destinat finanțării unor proiecte industriale, este unul de amploare, cu fonduri de ordinul zecilor de miliarde de euro, o parte semnificativă fiind direcționată către compania germană Rheinmetall.

Această factură naște întrebări legate de modul în care a fost acordată această consultanță și de posibile legături politice, având în vedere faptul că Cristian Băcanu, avocat în cadrul CMS Frankfurt, responsabil pe zona de apărare, este fost deputat PNL, fost candidat la Primăria Sectorului 5 și, în prezent, consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu.

Programul SAFE era deja în proces de dezbatere în Parlament în acea perioadă. Totodată apare întrebarea ce tip de consultanță a fost prestat într-un interval atât de scurt.

A fost adresată o solicitare Guvernului să facă publice toate contractele pe consultanță juridică și financiară semnate pe contractul SAFE și în ce bază s-au făcut contractele de consultanță, dar și cum au fost selectate firmele:

“Ați auzit vreodată, de la cineva, din statul român că a fost nevoie de servicii de consultanță pe SAFE? De obicei, statul român ia consultanță juridică, financiară, angajează case de avocatură când există litigii, naționale sau internaționale. Iei o casă de avocatură pentru a câștiga procese. Nu ne-a spus nimeni niciodată că s-au dat bani pentru consultanță pe programul SAFE”, a spus Cătălina Porumbel.

Prezent în emisiunea "Decisiv", fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet a spus că Guvernul nu era obligat să comunice detalii despre acest contract de consultanță:

“În primul rând, trebuie să clarificăm faptul că nu există niciun motiv pentru care Guvernul să anunțe televiziunile în legătură cu astfeld e contracte, pentru că dacă intrăm pe site-ul portalului de achiziții publice, acolo vom vedea anunțuri de atribuire și vom găsi toate aceste contracte în ziua în care ele sunt semnate. Exită un contract de achiziție publică și există informații în legătură cu beneficiarul contractului."

„Nu pare să fie în regulă vorbind despre aceeași persoană care era și la Guvern și în firma care a luat contractul”, a declarat și deputatul USR Alexandru Dimitriu. Întrebat dacă știa că s-a plătit consultanță pentru programul SAFE, acesta a răspuns "nu".