Ministerul Finanțelor renunță la E-Factura pentru drepturi de autor și agricultori. Amendamentul, adoptat în comisii în Parlament

2 minute de citit Publicat la 20:22 18 Mai 2026 Modificat la 20:22 18 Mai 2026

Guvernul susține eliminarea obligativității RO e-Factura pentru cei care obțin venituri din drepturile de autor și pentru agricultori. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Amendamentul pentru simplificarea RO e-Factura a fost adoptat, luni, în Comisia de Buget-Finanțe a Camerei Deputaților, anunță Ministerul Finanțelor.

Ministerul a comunicat că susține amendamentul conceput pentru "evitarea introducerii de sarcini administrative disproporționate pentru persoane fizice sau activități economice de mică amploare".

Presa a relatat că premierul Ilie Bolojan a declarat, zilele trecute, că va discuta cu ministrul de resort, Alexandru Nazare, pe acest subiect, după ce a primit reacții din partea societății.

"Am continuat digitalizarea și chiar acum ar urma să intre în vigoare, de exemplu, extinderea sistemului e-factura, pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice, care au diferite business-uri mici.

Or, asta înseamnă, de exemplu, o birocrație suplimentară. Am primit deja sesizări pe tema asta și chiar astăzi (vineri, n.r.) mi-am propus să discut cu Ministerul Finanțelor, să vedem dacă această măsură este, într-adevăr, necesară, dacă combate, într-adevăr, evaziunea sau dacă e doar o formă de birocrație în plus", a spus Bolojan într-un interviu la Hotnews.

Sunt exceptați de la Ro e-Factura cei cu contracte de drepturi de autor și agricultorii

"Ministerul Finanțelor a susținut un amendament adoptat astăzi în Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților, care simplifică regulile de utilizare a sistemului RO e-Factura și reduce birocrația pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili.

Amendamentul, care modifică Ordonanța de urgență nr. 120/2021 privind sistemul național RO e-Factura, a fost preluat și susținut de toți membrii Comisiei.

Prin aceste modificări, se urmărește menținerea obiectivelor de digitalizare și transparență fiscală, concomitent cu evitarea introducerii unor sarcini administrative disproporționate pentru persoane fizice sau activități economice de mică amploare", se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, de ministerul menționat.

Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligația utilizării e-Factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

Persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai avea obligația utilizării sistemului RO e-Factura, utilizarea urmând ca aceasta să rămână opțională, iar persoanele care nu mai au obligația utilizării sistemului sau nu mai doresc să îl folosească vor putea solicita radierea din registrele RO e-Factura.

"Am corectat o problemă reală, semnalată de multe categorii profesionale și de societatea civilă. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect veniturile.

Digitalizarea ANAF și modernizarea administrației fiscale rămân priorități clare, însă aceste reforme trebuie să însemne simplificare și mai puțină birocrație, nu obligații disproporționate pentru persoane care nu desfășoară activitate economică în sens comercial", a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.