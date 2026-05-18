Incendiu uriaș în Bragadiru: depozit de cauciucuri în flăcări, degajări mari de fum. A fost emis un mesaj RO-ALERT

Un incendiu de mari proporții s-a declanșat luni seară la un depozit de cauciucuri de pe Șoseaua Alexandriei din Bragadiru, județul Ilfov, potrivit ISU București-Ilfov.
Incendiul se manifestă generalizat la nivelul unei hale de aproximativ 1.000 de metri pătrați, cu degajări foarte mari de fum, au transmis pompierii.
Autoritățile au emis o alertă RO-ALERT de tip „Alertă Extremă”, prin care populația din zonă este îndemnată să ocolească / evite zona și să elibereze căile de acces pentru forțele de intervenție.
ISU București-Ilfov a anunțat că intervine pentru stingerea incendiului și urmează să revină cu date suplimentare.
Populația este rugată să urmeze recomandările autorităților. Informații suplimentare sunt disponibile pe www.fiipregatit.ro.