Cseke Attila: Am plătit toate facturile la zi depuse pentru lucrări finanţate prin „Anghel Saligny”

<1 minut de citit Publicat la 16:13 18 Mai 2026 Modificat la 16:13 18 Mai 2026

Cseke Attila. sursa foto: Agerpres

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că toate facturile depuse la MDLPA pentru lucrări derulate prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” au fost achitate la zi, notează Agerpres.

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a virat, luni, suma de 3.022.916.332,78 de lei, pentru decontarea a 1.468 de lucrări finanţate prin Programul Naţional de Investiţii «Anghel Saligny» şi, astfel, am achitat toate facturile depuse la minister până la data de 12 mai, ora 24:00, pentru acest program”, a transmis Cseke Attila.

Potrivit MDLPA, lucrările vizează reabilitarea şi modernizarea drumurilor, a reţelelor de apă, a sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare, inclusiv canalizare pluvială şi captare a apelor pluviale, precum şi modernizarea sistemelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale.

Detaliile privind plăţile efectuate pot fi consultate pe site-ul ministerului, la secţiunea dedicată – https://www.mdlpa.ro/pages/plati.