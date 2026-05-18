Surse: Nicușor Dan l-a întrebat pe Sorin Grindeanu dacă PSD își va asuma funcția de premier. Ce răspuns a primit

1 minut de citit Publicat la 10:07 18 Mai 2026 Modificat la 10:26 18 Mai 2026

PSD a fost primul partid chemat astăzi la Palatul Cotroceni pentru consultările oficiale cu Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan l-a întrebat pe Sorin Grindeanu, la consultările de la Cotroceni, dacă PSD își va asuma funcția de premier, a declarat liderul social democrat la finalul discuțiilor, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, la întâlnirea de astăzi Președintele „a ascultat ce am avut noi de spus”.

„Mi-aș dori să găsim rapid o soluție, dar principala condiție este stabilitatea nu rapiditatea”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că partidul său și-ar dori un guvern format din aceeași coaliție, „dacă se poate, dar fără Bolojan”.

Întrebat dacă refacerea coaliției ar fi posibilă fără un premier tehnocrat, acesta a răspuns: „E varianta mai slabă, preferăm un premier politic. Zilele următoare trebuie să aprobăm legea salarizării. Va genera nemulțumiri ptentru anumite categorii, deci, un guvern tehnocrat nu va gestiona ușor situația asta”.

Grindeanu a confirmat, de asemenea, că Nicușor Dan l-a întrebat dacă PSD ăși asumă premierul.

„I-am spus că da, dacă este nevoie”, a afirmat șeful PSD.

La finalul discuțiilor cu Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a făcut o declarație de presă:

„PSD a transmis punctele de vedere și poziția PSD pentru a înainta, pentru a găsi soluții, pentru a avea un guvern cu puteri depline și care să fie votat până la încheierea acestei sesiuni în Parlamentul României. Soluțiile le cunoașteți, le-am anunțat. Știți mandatul pe care PSD l-a primit de la membrii PSD urmare a consultării interne, știți regulile în care PSD dorește să ne încadrăm în găsirea unei soluții.

Toate aceste lucruri au fost transmise domnului președinte, astfel încât urmare a consultărilor din aceste zile să se degaje o soluție.

Principalele, nu neapărat condiții, reguli sau principii, pe care noi nu le vom încălca sunt: nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba. Astea sunt principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât să se încerce să se ajungă la o soluție.

Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, dezvolta posibile scenarii”.

Consultările între președintele Nicușor Dan și liderii PSD au durat aproximativ 35 de minute.