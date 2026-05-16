Ciprian Ciucu: Am fi onorați să găzduim Eurovisionul în 2027. Am trimis deja scrisoarea oficială în acest sens

1 minut de citit Publicat la 23:36 16 Mai 2026 Modificat la 23:47 16 Mai 2026

Ciprian Ciucu i-a transmis un mesaj de susținere Alexandrei Căpitănescu la Eurovision / Foto: Hepta

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis sâmbătă seară un mesaj de susținere pentru Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision. Acesta a mai adăugat că „am fi onoraţi să găzduim Eurovisionul în 2027”, spunând că a trimis deja scrisoarea oficială în acest sens.

„Îi ţinem pumnii Alexandrăi Capitănescu în această seară! Am fi onoraţi să găzduim Eurovisionul în 2027! Am trimis deja scrisoarea oficială în acest sens, conform procedurilor se trimite din timp", a scris primarul Capitalei într-o postare pe Facebook.

Edilul a mai precizat că, indiferent de rezultatul din această seară, Alexandra Căpitănescu a demonstrat deja că este o artistă desăvârșită.

„Tare mă bucur că ne reprezintă! Iar dacă va fi să fie, este doar meritul ei şi al trupei! Deja a creat senzaţie, este o artistă desăvârşită. Rock on!”, spune Ciucu.

România intră în concurs sâmbătă, 16 mai, cu numărul 24, la ora 00:15, în a doua parte a spectacolului. Alexandra Căpitănescu va interpreta piesa „Choke Me” pe scena Wiener Stadthalle din Viena, în fața a milioane de telespectatori din întreaga lume.

La ediția din acest an, rezultatele Eurovision sunt stabilite în proporții egale prin combinarea votului publicului cu cel al juriilor naționale, fiecare având o pondere de 50%.

Publicul din România își poate susține favoriții prin SMS sau online, însă, conform regulamentului Eurovision Song Contest, nu se poate vota pentru reprezentantul propriei țări.