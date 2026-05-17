Ministrul Economiei spune că peste jumătate din banii din SAFE vor rămâne cu siguranță în România: „SAFE va genera bunăstare”

Tragere cu tunurile antiaeriene Oerlikon ale armatei române, care vor fi modernizate prin programul SAFE. Sursa foto: Facebook/Pro Patria/MApN

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat duminică după-amiază, că peste jumătate din banii din SAFE vor rămâne în România, fiind o infuzie de capital mult mai ieftină decât oricare alta.

„Peste jumătate din sumă cu siguranță va rămâne direct în România. (...) Sunt foarte confortabil să spun astăzi că dacă ne uităm în ansamblu pe proiectul SAFE, peste 50% din producție va fi efectiv în România în mod direct. Adică, jumătate din acești bani clar sunt investiți direct pe teritoriul românesc”, a declarat Irineu Darău, la Digi24.

Întrebat de ce nu vor rămâne în țară toți banii alocați României prin programul SAFE, ministrul a spus că „nu putem produce astăzi sau nici măcar în patru ani și jumătate ani totul în România pentru că, după 35 de ani de nedezvoltare a industriei de apărare, nu avem unele capacități”.

El a menționat, în context, că fondurile care vor proveni din SAFE vor fi folosite și în anumite proiecte privind învățământul dual, crearea de locuri noi de muncă specializate, de formare a angajaților, de transferuri de tehnologie și de transfer de licențe.

„Ne-am imaginat o traiectorie realistă, astfel încât în 2030 să avem domeniul apărării reindustrializat în România”, a subliniat ministrul Economiei.

Potrivit acestuia, s-a analizat și la nivel de experți în zona de apărare, și la nivelul Direcției Industriei Naționale de Apărare din minister, cât anume pe fiecare componentă se poate realiza în România, Darău precizând că în contractele încheiate, dar și în documentele aprobate de CSAT și de Comisiile parlamentare de apărare, s-a prevăzut că România nu este „o țară de asamblare”.

„Sunt convins că SAFE, pe orizontală, va genera bunăstare și cerere pentru tot mai multe industrii, poate automotive, de exemplu, care va însemna noi locuri de muncă, noile tehnologizări și impact pe termen lung”, a explicat ministrul.

El consideră că, prin SAFE, sunt șanse enorme să fie luate în calcul mai multe parteneriate cu companii de stat, care să fie salvate de la insolvență sau să fie retehnologizate și dezvoltate pe noi tehnologii.

„Se vor construi patru nave și sper să fie construite pe șantierul de la Mangalia. Se cumpără aproape 300 de tancuri, vor fi achiziții și de drone...”, a adăugat Darău cu privire la programul SAFE.

Acesta a subliniat că SAFE reprezintă „o infuzie de capital mult mai ieftin decât orice fel de altă infuzie de capital”, fiind un instrument cu 3% dobândă, cu zece ani perioadă de grație și cu perioadă de rambursare pe 45 de ani.

„S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de acești bani sau că îi aruncăm pe fereastră pentru niște achiziții din afara țării. În primul rând, SAFE este un instrument cu 3% dobândă față de șapte cât are România. 3% este posibil doar pentru că toate țările din Uniunea Europeană și-au pus împreună riscul - și practic au garantat țări cu risc mult mai mic - și pentru România, cu zece ani perioadă de grație și cu o perioadă de rambursare pe 45 de ani.

Dacă facem un calcul simplist, pe patru ani, SAFE înseamnă efectiv cam 1% din PIB anual, față de un împrumut la 7%, avem 3% și rambursabil mult mai târziu. Deci, este o infuzie de capital mult mai ieftin decât orice fel de altă infuzie de capital”, a arătat ministrul Economiei.

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie. Participarea la programul SAFE are trei componente: apărare, bugetară și de infrastructură. Instrumentul SAFE este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi cu dobândă redusă, pentru care 19 state membre, inclusiv România, și-au au exprimat interesul.