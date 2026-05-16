Dragoș Pîslaru spune că nu crede în varianta unui tehnocrat care să conducă Guvernul: „PSD trebuie să vină cu opţiuni”

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, sâmbătă, că nu crede în varianta unui tehnocrat care să conducă Guvernul, pentru că acesta s-ar baza pe un „sprijin politic volatil”.

Pîslaru a fost întrebat, într-un interviu la postul Digi 24, dacă el este tehnocratul care ar putea să fie viitorul premier.

„Nu. Eu mi-am menţionat foarte clar opţiunea, că cea mai bună alegere ar fi Ilie Bolojan. Nu cred în varianta unui tehnocrat care să conducă Guvernul din simplul fapt că în acest moment ai nevoie de un acord politic şi, dacă ar fi să pui un tehnocrat care se bazează pe un sprijin volatil politic, este exact tema aceea cu premierul-marionetă pe care, bineînţeles, partidul care a fost responsabil pentru toată această şaradă cu moţiunea, este un deziderat important pe care îl are", a răspuns Pîslaru.

El a amintit că a avut experienţa de a fi ministru al Muncii în guvernul tehnocrat al cărui premier a fost Dacian Cioloş.

„Deci, practic, pleci cu ideea că trebuie să faci nişte reforme şi pe parcurs partidele îşi schimbă părerea şi brusc distrug acel lucru. (...) Tehnocraţia asta ţine atâta timp cât partidele nu vor să se sucească şi să adopte altceva”, a punctat ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Dragoş Pîslaru a mai afirmat că soluţia la criza politică pe care o traversează acum România ar trebui să fie asumată de către cei care au declanşat această criză.

„Asta s-a tot spus, o spun şi eu, cred că PSD trebuie să vină cu opţiuni. Înţeleg că deja au anunţat că lucrează la ideea de a constitui o majoritate şi să meargă cu o propunere care să respecte ceea ce preşedintele ţării a cerut.

A spus că nu doreşte să facă experimente şi că doreşte ca atunci când propune pe cineva sau când i se propune cineva, să aibă o majoritate. Nu există o soluţie magică în acest moment”, a mai afirmat ministrul interimar.