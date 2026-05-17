Nuntă atipică: un cuplu a organizat ceremonia în ring de wrestling. Cine pierde face treburile casnice pe viață

Publicat la 20:38 17 Mai 2026 Modificat la 20:39 17 Mai 2026

Ideea i-a venit mirelui, wrestler profesionist din orașul Zunyi / sursă foto: Getty Images

Un cuplu din China a ales să organizeze nunta într-un mod atipic. Mirii au participat la un meci de wrestling, regula fiind una simplă: cel care pierde trebuie să facă treburile casnice pe viață.

Ideea i-a venit mirelui, wrestler profesionist din orașul Zunyi. He Yinshen a organizat neobișnuita ceremonie împreună cu soția sa la un hotel local, la începutul lunii mai, potrivit South China Morning Post.

Cei doi au instalat un ring de wrestling, iar pe un ecran uriaș apărea un afiș dramatic cu mesajul „Mire vs Mireasă”. Pentru ca experiența să fie memorabilă, mirii au executat o serie de mișcări spectaculoase, de la trântiri și proiectări până la lupte corp la corp.

Încurajată de mulțime, soția lui He a preluat rapid controlul, evitând cu abilitate atacurile acestuia înainte de a-l doborî cu o aruncare peste umăr. Arbitrul a declarat-o apoi câștigătoare și a anunțat că este „scutită pe viață de treburile casnice”.

Ulterior, bărbatul a declarat că „era musai să piardă”.

„Desigur că trebuia să pierd la final. Nu puteam să o las pe ea să facă treburile casei”, a spus He.

Părinții mirilor au spus că „nu înțeleg conceptul, dar le respectă alegerea”.