Sondaj CURS: inflaţia şi costul vieţii sunt principalele îngrijorări ale românilor

2 minute de citit Publicat la 21:30 17 Mai 2026 Modificat la 21:30 17 Mai 2026

Inflaţia şi costul vieţii sunt principalele preocupări ale populaţiei, societatea fiind dominată de un climat de neîncredere şi pesimism faţă de direcţia în care merge România, iar instabilitatea politică a devenit una dintre temele centrale în percepţia publică, arată un sondaj CURS realizat în perioada 1-14 mai şi publicat duminică, citat de Agerpres.

Respondenţii au indicat în proporţie de 81% că principalele probleme sunt inflaţia şi costul vieţii. Alte probleme indicate de sunt: instabilitatea politică (59%), corupţia (38%), securitatea naţională (36%), preţul combustibilului (31%), lipsa locurilor de muncă de (21%).

Climatul de pesimism şi nemulţumire este arătat atât de faptul că 82% dintre respondenţi au spus că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 15% au apreciat ca bună direcţia actuală, cât şi din percepţia asupra viitorului, 44% dintre români declarându-se mai degrabă pesimişti în legătură cu următorii cinci ani, 26% - "foarte pesimişti" şi doar 28% - optimişti.

„Percepţia negativă asupra evoluţiei României este aproape generalizată: peste opt din zece respondenţi consideră că ţara merge într-o direcţie greşită, iar majoritatea populaţiei priveşte cu pesimism următorii ani.

În paralel, instituţiile centrale ale statului şi liderii politici continuă să înregistreze niveluri ridicate de neîncredere, fără ca vreun actor politic să reuşească să coaguleze un sprijin majoritar", indică rezultatele cercetării sociologice.

În ceea ce priveşte încrederea în personalităţile politice, niciuna dintre personalităţile cuprinse în sondaj nu depăşeşte pragul de 35% în zona de încredere ridicată, clasamentul fiind condus de Călin Georgescu (cu 32% încredere multă şi foarte multă), urmat de Nicuşor Dan, (31%), Ilie Bolojan (25%), George Simion (23%).

„Traian Băsescu, Cristian Popescu Piedone şi Sorin Grindeanu sunt grupaţi în jurul pragului de 21%, în timp ce Hunor Kelemen, Diana Şoşoacă şi Dominic Fritz înregistrează cele mai ridicate niveluri de neîncredere", menţionează sursa citată.

Încrederea în partidele politice rămâne la un nivel redus, indică sondajul, având în vedere că 35% dintre respondenţi au declarat că au puţină încredere în partidele politice existente, iar 33% au spus că nu au deloc încredere şi doar 30% au afirmat că au multă sau foarte multă încredere în actualele partide.

Biserica şi Armata rămân instituţiile cu cea mai mare cotă de încredere, cu 79%, respectiv 76%.

„Poliţia şi autorităţile locale depăşesc la rândul lor pragul majorităţii, cu 55% şi 53% încredere. În schimb, instituţiile centrale ale statului înregistrează niveluri ridicate de neîncredere: Parlamentul este creditat cu doar 24% încredere, Guvernul cu 26%, iar Justiţia cu 20%. Preşedinţia înregistrează la rândul ei un nivel de încredere, de 31%", arată rezultatele cercetării.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.664 de respondenţi, populaţie adultă rezidentă din România, prin interviuri faţă-în-faţă, la domiciliul respondenţilor, marja de eroare maximă fiind de +/-2,4% la un nivel de încredere de 95%.