Richard Quest, la Timișoara: "AI ne va lua locurile de muncă, 100%. Trebuie să vă întrebați ce valoare aduceți"

Vedeta CNN Richard Quest, care a moderat evenimentul Tech Talks la Timişoara, a descris, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, lumea viitorului: cum va schimba Inteligența Artificială munca, educația și societatea. "Trebuie să vă întrebaţi ce valoare aduceţi. Dacă totul devine doar o ecuaţie de cost, atunci veţi pierde", a declarat Richard Quest, avertizând că AI va înlocui mai multe job-uri pe care acum le face omul.

Dialogul internațional despre viitorul tehnologiei și rolul omului în era inteligenței artificiale a fost moderat, la Timişoara, de vedeta CNN Richard Quest, în cadrul evenimentului Tech Talks, o iniţiativă a Universităţii Politehnica Timișoara.

"Inteligența artificială va înlocui locuri de muncă. Nu mai există nicio dispută sau discuție pe tema asta. Știm deja. Problema este câte locuri de muncă, unde vor dispărea și ce va face societatea pentru recalificare, cum ne vom reorganiza. Vom repeta aceleași greșeli și eșecuri pe care le-am făcut în timpul revoluției industriale, al revoluției digitale, al celei de-a patra revoluții industriale și acum al revoluției AI? Știm ce urmează să se întâmple. Poate va fi mai amplu, poate mai dificil.

Este ca şi cum am inventa curentul electric. Cât de pregătiţi suntem pentru acest lucru? Aceasta este provocarea politicienilor. Şi mă tem să vă spun că în acest moment eşuează. Pe toate fronturile, în toate ţările. Nu își pregătesc electoratul. Nu își pregătesc cetățenii pentru ceea ce urmează, adică o schimbare totală", a afirmat Richard Quest.

Acesta a adăugat că omul trebuie să-şi pună o singură întrebare: câtă valoare aduce firmei pentru care lucrează.

Eu am 64 de ani. Îmi voi încheia liniștit cariera în televiziune. Nu știu câți ani aveți. Nu vă întreb vârsta, dar sunteți mult mai tânără decât mine. Dumneavoastră veți avea problema de a vă întreba ce se întâmplă când acest lucru nu va mai fi relevant. Ce se întâmplă când va exista o inteligență artificială care poate pune întrebările în locul dumneavoastră?

Trebuie să vă întrebați ce valoare adăugată aduceți. Atât de simplu. Ce valoare adăugată aduceți?

Poate mașina să surprindă acel aspect sculptat pe care sculptorul l-a avut atunci când a creat opera? Acel sentiment de pasiune, acea privire? Sigur că se pot apropia. Sigur că pot.

Dar adevăratul test pentru noi toți în viitor este ce valoare adăugată aduce omul din carne și oase. Dacă totul devine doar o ecuație de cost, atunci veți pierde", a mai spus Richard Quest, jurnalist CNN.