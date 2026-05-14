A apărut o nouă tipologie de criminal în România: „Este un alt subtip de femicid”

75 de femei au fost ucise anul trecut în România. În 11 dintre aceste cazuri, asasinii s-au sinucis la scurt timp după ce au comis crimele. Victimele erau foste sau actuale partenere de viaţă. În limbaj tehnic, anchetatorii spun crimă urmată de sinucidere. Cercetătorii de la Observatorul Român pentru Analiza şi Prevenirea Omorurilor spun că aceste cazuri sunt din ce în ce mai multe. Se naşte o nouă tipologie. A criminalului care alege să se răzbune și fuge de orice răspundere.

Dincolo de dosare şi statistici, în spatele fiecărui caz sunt drame, familii distruse, copii care rămân cu traume pe viaţă.

Fenomenul este cercetat de Observatorul Român pentru Analiza şi Prevenirea Omorurilor din cadrul Academiei Române.

Oamenii de ştiinţă spun că au observat o nouă tipologie. Aceea a criminalului care-şi ucide partenera şi apoi se sinucide.

„Avem şi aici o creştere. Vă amintiţi, numai anul trecut câte femei au fost ucise şi agresorul s-a sinucis. Acela este un alt tip, un alt subtip de femicid, urmat de sinucidere. Are alte particularităţi şi trebuie să ne uităm cu mai multă atenţie la acel agresor care a ucis şi după aceea s-a sinucis pentru că el este diferit de cel care o ucide şi după aceea el merge în penitenciar şi își trăieşte viaţa mai departe”, a explicat Dr. Habil. Ecaterina Balica, cercetătoare la Academia Română.



11 astfel de cazuri au fost înregistrate anul trecut, 11 familii în care copiii au rămas orfani, în vreme ce în 2020 au fost doar 5.

„Este clar că femicidul nu mai poate fi redus în prezent doar la o simplă chestiune de drept penal, ci el exprimă o adevărată realitate socială, culturală şi interinstituţională şi iată că legea marchează o evoluție în cadrul juridic deoarece femicidul este recunoscut pentru prima dată”, a spus Dr. Habil. Evelina-Mirela Oprina, director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române.



Dincolo de forţa coercitivă asupra societăţii, legea feimicidului obligă poliţia, parchetele şi instituţiile de medicină legală să raporteze anual datele statistice Observatorului Român pentru Analiza şi Prevenirea Omourilor, instituția desemnată responsabilă cu analiza acestor date și formularea de recomandări anuale pentru prevenirea crimelor bazate pe gen.