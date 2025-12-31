Femeile care au cerut ajutor și apoi au fost ucise în România. Zeci de cazuri de femicid în 2025

Aproape în fiecare săptămână o femeie este ucisă în țară, de cele mai multe ori de partener sau un fost partener.. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Daniela, Ecaterina, Teodora, Mihaela, Anda, Andreea, Romina. 7 nume de pe lista celor peste 50 de femei ucise de partener sau fost partener în România doar în 2025. 7 femei plânse astăzi de copii, mame, frați. 7 femei cărora existența le-a fost curmată brutal, iar viața copleșită de teroare. În medie, în România, la fiecare trei zile, un bărbat încearcă să omoare o femeie. Este doar vârful vizibil al unui iceberg înfipt și bine ascuns în societatea românească. Un iceberg pe care toată lumea îl știa, dar despre care ani de zile aproape nimeni nu a vorbit. Iar când s-a întâmplat, s-a vorbit aproape în șoaptă, cu grijă și, mai ales, cu teamă.

Mai 2025, București

La începutul acestei veri, o femeie de 23 de ani, cu un copil de mână și însărcinată cu al doilea, e împușcată pe stradă, într-un cartier rezidențial din cea mai scumpă zonă a României, nordul Capitalei. Cu o zi înainte, ultimele ei postări pe rețelele sociale o arătau la o petrecere de ziua copilului. Nu a mai apucat să povestească altceva, pentru că un fost iubit, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă decât ea și care o hărțuia de ani de zile, a împușcat-o. Era finalul unui coșmar care dura de 9 ani. Teodora Marcu avea 14 ani când l-a cunoscut pe cel care îi va lua viața. A fost ucisă după ani de hărțuire și amenințări, după ce a depus plângeri, după ce dosarele au fost plimbate între instituții și apoi închise, fără ca agresorul să fie trimis vreodată în judecată. Acum, Teodora e moartă, iar fosta soție a celui care a ucis-o povestește și ea coșmarul prin care a trecut.

„M-am dus de două ori la poliție în toată această perioadă, dar nu cât am fost minoră, ci mai târziu, când ne-am despărțit a nu știu câta oară. Începuse cu amenințări... mai mult erau verbale și nu prea am avut ce să fac. M-am dus la poliție și am spus despre ce este vorba. Mi s-au cerut dovezi și nu am avut”, spune femeia care, din fericire, a scăpat cu viață. Dovezi li se cer adesea celor care vin să ceară protecție și ajutor. Ca și cum cuvântul lor nu este suficient.

Iunie 2025, Prahova

La nici trei săptămâni după asasinarea Teodorei, o altă femeie, de 22 de ani, e omorâtă cu toporul de iubit. Și ea era însărcinată, și ea ucisă de față cu cei doi copii ai săi, dar și de față cu mama. Sătulă de bătăi, se refugiase în casa părintească. Ceva de neconceput pentru tatăl copiilor ei care, fără să țină seama nici măcar de spaima celor mici, s-a dus la casa socrilor lui să o forțeze să se întoarcă acasă. Camerele de supraveghere i-au surprins pe toți cinci – agresorul, tânăra ucisă, mama ei, cei doi copii – în timp ce mergeau pe o stradă din sat. Deși nu se aude dialogul, imaginile arată un individ extrem de furios, care sfârșește prin a pune mâna pe toporul unui vecin și ajunge să o măcelărească pe mama copiilor lui.

„O tot bătea mereu, era un bețiv, o lua și o ducea în Germania la cerșit, îi lua banii, îi cheltuia”, povestește o persoană apropiată.

„Se certau mereu, chemau poliția mereu. Se certau mereu, se despărțeau”, spune o alta.

Și în cazul Andreei a existat un moment în care poliția putea să intervină. Chiar în acea dimineață, când autoritățile fuseseră alertate cu privire la un posibil conflict sau comportament violent, însă bărbatul a fost lăsat liber.

Iulie 2025, Mureș

Alte trei săptămâni mai târziu, o altă crimă șochează prin violență, dar și prin lipsa, deja simptomatică, de reacție a autorităților. O mamă de 23 de ani este ucisă în județul Mureș. O altă femeie extrem de tânără, mamă și victimă a unui partener, părăsită de un sistem care nu s-a străduit o clipă să o apere. Un pattern, cum spun criminaliștii, repetat la infinit de ani de zile. Coșmarul Andei avea să devină știre națională și pentru incapacitatea autorităților de a-l găsi pe criminal. Teroarea a început cu mai bine de un an înainte, când bărbatul, căutat și acum de polițiști, o bătea până o lăsa inconștientă. Chemați să intervină, polițiștii o găsesc desfigurată și dau nas în nas cu bătăușul. Vorbesc cu el și îl lasă în pace. Bărbatul nu a fost audiat și nu i-a montat nimeni, niciodată, o brățară de monitorizare. Un an și jumătate mai târziu, îi dă foc în casă și dispare. Nu a fost găsit, deși a fost căutat luni în șir de toată Poliția Română.

Două zile după uciderea Andei, în Hunedoara, o altă femeie e ucisă în bătaie de soț. Apoi, la Arad, o alta e târâtă cu mașina de partener până o omoară. Femeia ceruse ordin de protecție pe numele copiilor, nu și pe numele său. Și cifrele cresc. Bihor, Gorj, din nou Hunedoara, Ilfov, Constanța, Dolj, Iași, Cluj, Prahova, Cluj, Bacău, Brașov și apoi Teleorman.

Noiembrie 2025, Teleorman

În noiembrie, Mihaela, o femeie de 25 de ani din Teleorman, e ucisă de fostul soț în fața bisericii, de ziua ei. Femeia era mamă a trei copii și avea ordin de protecție împotriva agresorului.

Aici avem poate cel mai evident caz de lipsă de implicare a autorităților. Mihaela a cerut cu disperare să fie protejată și salvată. A reclamat că fusese violată. Iar răspunsurile pe care le-a primit: amendă pentru tatăl ei, pentru că faptele nu se confirmau. Ba mai mult, polițiștii menționează că nu a dorit să utilizeze brățara de protecție, fără să spună cum i-au explicat că o poate ajuta.

Aproape în fiecare săptămână o femeie este ucisă în România

Datele oficiale arată că aproape în fiecare săptămână o femeie este ucisă în țară, de cele mai multe ori de partener sau un fost partener.

Într-unul dintre răspunsurile trimise pentru Antena3.ro, Poliția Română a explicat cum au evoluat cifrele în ultimii ani. În 2023 au fost 9.880 de ordine de protecție, peste 57.000 de infracțiuni penale și peste 108.000 de intervenții ale poliției. În 2024 au fost raportate aproximativ 60.000 de cazuri de violență domestică și o creștere de 35% a ordinelor de protecție față de 2019. În 2025, datele disponibile până în prezent indică 61.431 de cazuri raportate în primele șase luni și cu 18% mai puține infracțiuni față de aceeași perioadă a anului trecut.

14 femei agresate în fiecare oră

Și în cifrele raportate Ministerului Justiției se poate observa amploarea fenomenului. Numai în primele patru luni din 2025 au fost înregistrate peste 40.000 de cazuri de violență domestică, ceea ce înseamnă că 14 femei sunt agresate în fiecare oră. Cifrele nu mint. Dar nici nu apar de nicăieri.

În spatele fiecărui caz de violență domestică ajuns la poliție, și mai ales în spatele fiecărui femicid, stă un lanț de eșecuri instituționale pe care nu îl putem ignora.

Primul eșec: aplicarea defectuoasă a ordinelor de protecție care există pe hârtie dar nu se implementează în teren. Iar autoritățile nu monitorizează respectarea lor. Al doilea eșec: răspunsul lent și inadecvat al poliției. Zeci de cazuri arată că intervenția vine prea târziu, victimele nu sunt luate în serios iar plângerile se pierd în birocrație. Al treilea: resurse insuficiente pentru centre de sprijin și adăposturi. România are centre, are ONG-uri dedicate, dar sunt subfinanțate și supraaglomerate. Iar consilierea juridică este limitată. Al patrulea: lipsa comunicării interinstituționale. Poliția nu vorbește cu serviciile sociale, iar spitalele tratează victimele dar nu anunță autoritățile. Și, poate cel mai dureros: presiunea socială asupra victimelor. Familiile le sfătuiesc să rămână în relații abuzive, iar societatea se întreabă care este vina victimei și o judecă mai degrabă pe ea, iar agresorul este scuzat.

Această cultură a acceptării abuzului, această normalizare a violenței este poate cel mai grav eșec, al nostru, al tuturor.

Antena 3 CNN a încercat să afle de la autorități ce planuri concrete au pentru anul 2026, însă până la difuzarea materialului a fost primit un singur răspuns, de la Poliția Română:

„În urma solicitării dumneavoastră pentru realizarea unui interviu (...), având în vedere multitudinea de activități din această perioadă în ceea ce privește situația operativă, interviul se va realiza la o dată ulterioară, care se va stabili de comun acord”.