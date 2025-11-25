25 noiembrie, Ziua Internațională împotriva violenței față de femei: În România, în 2025, 55 de femei au fost victimele femicidului

Statisticile privind violența de gen în România sunt înfiorătoare: în medie, o femeie pe săptămână a fost omorâtă de la începutul acestui an. Foto: Agerpres

În România, fenomenul violenței față de femei pare de neoprit. În 2025, 55 de femei au fost victime ale femicidului, potrivit organizațiilor pentru drepturile femeilor. Adică au fost ucise de bărbați pentru că sunt femei. Multe dintre ele au murit cu copiii în brațe și ordinele de protecție în mâini. De Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) a lansat un ghid de intervenție în cazul violenței domestice, care conține atât sfaturi pentru victime, cât și recomandări pentru martori.

Statisticile privind violența de gen în România sunt înfiorătoare: în medie, o femeie pe săptămână a fost omorâtă de la începutul acestui an, 14 cazuri de violență domestică sunt raportate pe oră, iar aproape 35% dintre femeile din țara noastră spun că au fost victime ale violenţei fizice sau sexuale din partea partenerului.

„Am lansat săptămâna trecută ghidul local de intervenție în cazurile de violență domestică. Acesta nu se adresează doar femeilor, doar victimelor femei, se adresează și copiilor, se adresează și vârstnicilor, pentru că abuzul este și la adresa lor.

De cele mai multe ori începe prin a fi un abuz emoțional, care începe în tăcere, cu o privire greșită sau cu o formă de control și apoi se transpune într-o violență fizică și este foarte important ca victimele să știe că se pot adresa autorităților.

Este foarte important să sune la 112 dacă se simt în pericol sau dacă se simt într-o astfel de situație. De asemenea, ne pot apela și pe noi la Sectorul 2. La DGASPC avem un număr de urgență la care răspund colegii de la Ambulanța Socială, respectiv 021.9862.

De asemenea, și colegii de la Direcția Generală a Municipiului București de Asistență Socială au un număr de telefon la care pot fi apelați, respectiv 021.9524”, a explicat Alexandra Dobre, directoare adjunctă la DGASPC Sectorul 2.

Ghidul poate fi descărcat online, de pe site-ul DGASPC, site-ul Primăriei Capitalei, dar poate fi găsit și fizic în secțiile de poliție de pe raza Sectorului doi, în toate spitalele și, totodată, în toate instituțiile publice care țin de Primăria Sectorului 2.

„Practic, scopul acestuia este să-i să ajutăm pe toată lumea, atât victimele, cât și aparținătorii, vecinii, cunoștințele acestora, dar și specialiștii, să identifice timpuriu situațiile de risc și totodată să se poată interveni, să poată fi urmată procedura de intervenție rapid. Avem unul din trei copii care declară că sunt abuzați. 90% din acești unul din trei copii spun că formele de abuz sunt din partea familiei sau a cunoscuților. Totodată, 60% din vârstnicii României declară că au fost abuzați cel puțin o dată emoțional, fizic sau prin neglijare, așa că nu mai putem rămâne pasiv la așa ceva”, a explicat Alexandra Dobrea.

Directoarea adjunctă a DGASPC a anunțat, de asemenea, că la începutul anului 2026 vor fi deschise două locuințe protejate, unde victimele violenței domestice pot primi, pe lângă un loc sigur în care să doarmă, și consiliere psihologică, juridică și chiar sprijin financiar pentru a ieși din relația abuzivă.

„Două noi locații unde putem găzdui victime ale violenței domestice. De asemenea, este important ca victimele să știe că pot apela numerele de urgență pe care le-am enumerat, pot solicita ordin de protecție, pot solicita montarea brățării electronice, dar foarte important să se solicite și să se și activeze această brățară electronică, pentru că am văzut multe cazuri în care nu a funcționat din acest motiv.

De asemenea, trebuie să știe faptul că există aceste centre de găzduire pe care le avem și noi la Sectorul 2 și le au și colegii noștri de la celelalte direcții de Asistență Socială. Acolo pot beneficia și de consiliere juridică și de consiliere psihologică, pot avea parte de sprijin financiar și de toate elementele de care au nevoie într-o astfel de situație.

Și nu doar pentru pentru ele, pentru femei, ci și pentru copiii acestora, pentru că de cele mai multe ori se întâmplă abuzul și asupra copilului. Sunt niște situații absolut dramatice și cred că este de datoria tuturor să intervenim”, a subliniat Alexandra Dobre.

Directoarea adjunctă a DGASPC a făcut apel la rudele și prietenii victimelor să ceară ajutor pentru persoanele aflate în această situație.

„Aș spune că cei care observă aceste forme de abuz, pentru că de multe ori victima în sine nu le poate vedea, acestea sunt de cele mai multe ori din partea persoanei iubite, a soțului, a partenerului de viață și este greu să le identifice din timp aceste semnale, însă oamenii din jur, familia, prietenii, vecinii, cu siguranță văd aceste comportamente nepotrivite, dar nu le sesizează autorităților sau le sesizează mult prea târziu”, a spus ea.

Pe 25 noiembrie este Ziua Internaţională pentru combaterea violenţei împotriva femeii, iar la nivel internaţional există o preocupare reală pentru oprirea acestui flagel, care este în creştere în toate mediile, offline şi online, relatează Agerpres.

În 2024, o femeie a fost ucisă la fiecare 10 minute

O femeie sau o fată a fost ucisă de un partener sau membru al familiei aproximativ la fiecare 10 minute anul trecut, conform estimărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.



Cel mai recent raport privind femicidele - situaţiile de ucidere a unei femei sau a unei fete din cauza genului său - a fost publicat luni de Biroul Naţiunilor Unite pentru droguri şi criminalitate (UNODC) şi Agenţia Naţiunilor Unite pentru egalitatea de gen şi emanciparea femeilor (UN Women).



Raportul arată că aproximativ 83.000 de femei şi fete au fost ucise în mod deliberat la nivel mondial în 2024. În aproximativ 60% din aceste cazuri, făptaşul a fost un membru al familiei sau un partener, au declarat organismele ONU în contextul publicării raportului anual privind Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor.



În schimb, 11% din omuciderile în rândul bărbaţilor au fost comise de rude sau parteneri.



Conform datelor ONU, femicidele sunt deosebit de frecvente în regiunea africană, care a înregistrat cel mai mare număr de femicide în 2024, de 22.600. Regiunea asiatică a urmat cu 17.400, în timp ce America a avut 7.700, Europa 2.100 şi Oceania 300.



Africa a avut cea mai mare rată de femicide în care victima şi agresorul se aflau într-o relaţie intimă sau familială. Bilanţul a fost de 3 victime la 100.000 de femei sau fete. În Europa, rata a fost cea mai mică, de 0,5.



În 2023, aproximativ 51.100 de fete şi femei au fost ucise de rude sau parteneri intimi la nivel mondial, din cele 85.000 de femei şi fete care au murit ca urmare a infracţiunilor violente, conform raportului de anul trecut

Unde puteți cere ajutor

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800.500.333, disponibil 24 de ore din 24.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de trafic de minori, puteți anunța acest lucru la Tel Verde 0800.800.678

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului - numărul unic național 119 sau la linia europeană de asistență pentru Copii 116111.