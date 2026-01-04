Ce spune DNSC despre alegerea parolelor. Cum trebuie creată o parolă corectă pentru a te proteja împotriva atacurilor cibernetice

Specialiștii subliniază că securitatea digitală începe cu alegerile fiecărui utilizator. Foto: Getty Images

Într-o perioadă în care atacurile cibernetice sunt tot mai frecvente, iar datele personale au devenit o miză majoră, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția că parola rămâne cea mai importantă barieră în fața accesului neautorizat.

O singură parolă slabă poate compromite conturi, informații sensibile sau chiar sisteme critice, motiv pentru care specialiștii subliniază că securitatea digitală începe cu alegerile fiecărui utilizator.

”Într-un peisaj digital tot mai complex, parolele sunt prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat. O singură parolă compromisă poate oferi acces la conturi personale, date sensibile sau chiar infrastructuri esențiale. Fiecare utilizator are un rol esențial în întărirea securității colective – pentru că vulnerabilitatea unuia poate deveni poarta de intrare pentru compromiterea altora.

Recomandări de securitate:

Creează parole complexe, greu de intuit (cel puțin 12 caractere, combinații de litere mari/mici, cifre și simboluri).

Nu reutiliza aceeași parolă pentru mai multe conturi.

Activează autentificarea în doi pași (2FA) oriunde este posibil.

Folosește un manager de parole pentru a păstra credențialele în siguranță.

O parolă puternică este mai mult decât o măsură de protecție individuală — este un pas esențial spre o rețea digitală mai sigură pentru toți.