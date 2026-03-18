Imagini șocante la Teheran. Forțele Basij deschid focul asupra unor iranieni care sărbătoreau pașnic festivalul Anului Nou Persan

Foto: Captură video rețele sociale

Regimul iranian a dispersat grupuri de iranieni care sărbătoreau un festival străvechi cu focuri de armă, în Teheran. Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale și arată cum oamenii fug disperați în timp ce se aud focuri de armă. De asemenea, au fost văzute și forțe ale securității interne iraniene, Basij, intervenind pentru a-i dispersa pe iranienii care sărbătoreau Chaharshanbe Suri.

Imagini distribuite pe rețelele sociale pe 17 martie arată mulțimi care sărbătoreau Chaharshanbe Suri în cartierul Chitgar din Teheran fugind în timp ce se aud focuri de armă.

Chaharshanbeh Suri este un festival iranian al focului, celebrat în ajunul ultimei zile de miercuri a anului, având origini străvechi zoroastriene. Este prima festivitate a Nowruz, Anul Nou iranian.

În centrul sărbătorii se află ritualuri legate de purificare și reînnoire, care marchează trecerea de la iarnă la primăvară. Cel mai important obicei este aprinderea focurilor în curți, piețe, pe străzi, pe acoperișuri și pe dealuri. Oamenii sar peste flăcări rostind expresia „roșeața ta pentru paloarea mea”. Ideea este că focul îndepărtează boala, slăbiciunea și ghinionul și oferă, în schimb, putere și energie.

Alte tradiții au loc în cursul serii. Una dintre ele este „bătutul în linguri”, când oamenii se deghizează și merg din ușă în ușă, lovind linguri de boluri și cerând dulciuri sau gustări. Acest obicei este similar cu tradiția de Halloween „trick-or-treat”. O altă practică este ghicitul, care presupune deschiderea unui volum de poezii de Hafez și interpretarea unui vers ales la întâmplare sau în funcție de bilețele. Oamenii consumă și „ajeel”, un amestec de fructe uscate și nuci considerat aducător de noroc sau care împlinește dorințe. Sunt servite și preparate tradiționale, precum polow.

De la instaurarea așa-zisei „republici” islamice în 1979, Chaharshanbeh Suri a căpătat și o semnificație politică în Iran. Guvernul teocratic al țării a descurajat sărbătorirea acestui festival, susținând că originile sale pre-islamice îl fac o „relicvă păgână”. Din cauza acestei tensiuni, festivalul se transformă uneori într-un eveniment politic, iar adunările publice devin ocazii pentru manifestații anti-regim.