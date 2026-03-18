Șoc în Rusia după ce unul dintre cei mai loiali oameni ai Kremlinului a devenit peste noapte disident: „Putin trebuie judecat la Haga”

Vreme de ani de zile, Ilia Remeslo a fost un operator pro-Kremlin de încredere – a atacat criticii regimului Putin, a defăimat jurnaliști independenți, bloggeri și politicieni de opoziție. Apoi, foarte abrupt, Remeslo s-a întors împotriva dictatorului rus și a publicat un manifest pe Telegram, intitulat – „Cinci motive pentru care nu-l mai susțin pe Vladimir Putin”, scrie The Guardian.

În manifestul publicat pentru cei 90.000 de urmăritori de pe rețeaua socială, Remeslo îl acuză pe „ilegitimul președinte” al Rusiei că duce un „război eșuat” în Ucraina care a produs milioane de victime și a distrus economia. El a mai spus și că cele două decenii la putere ale lui Vladimir Putin demonstrează felul în care „puterea absolută corupe” și i-a cerut acestuia să se retragă.

Postarea a provocat o undă de șoc în sfera online a Rusiei. Rușii sunt înmărmuriți de faptul că un locotonent atât de loial al regimului a trecut atât de rapid la fi un critic dur al regimului. Mulți se întreabă dacă schimbarea de abordare a acestuia e sinceră.

Remeslo își susține, însă, cu fermitate spusele – el a declarat, miercuri, pentru Guardian că „Vladimir Putin ar trebuie să demisioneze și să fie judecat pentru crime de război”.

„Sistemul său corupt și personalizat este sortit colapsului și vedem asta clar acum cu războiul din Ucraina și cu altele.

Armata nu mai avansează în Ucraina, războiul ăsta nu merge nicăieri. Avem pierderi uriașe. Ne luptăm pentru teritorii minuscule, iar Rusia nu va obține nimic până într-un final”, a continuat el.

Deși unii dintre cei care fac parte din comunitatea online pro-război din Rusia au mai avut momente de critică a conducerii militare ruse, foarte puțini au mers atât de departe – până la a pune direct și deschis la îndoială conducerea lui Putin sau raționamentul din spatele invaziei.

„Putin nu mai este «unul dintre noi»”

Tiradele ample ale lui Remeslo au reprezentat, astfel, o încălcare rară a unor tabuuri de lungă durată, a declarat Ivan Philippov, cercetător al mișcării pro-război. „Acest lucru este cu adevărat fără precedent”, a spus el. „Îmi este greu să îi dau un sens.”

Remeslo, fost membru al Camerei Publice a Rusiei, un organism consultativ controlat de Kremlin, este cunoscut de mult timp drept un locotenent fidel al regimului, care și-a folosit pregătirea juridică pentru a viza și denunța criticii autorităților în instanță și online. O mare parte din activitatea sa s-a concentrat pe campanii împotriva lui Alexei Navalnîi. apărând în săli de judecată din întreaga țară pentru a depune mărturie împotriva acestuia. Alexei Navalnîi a fost ucis de regim în timp ce se afla în închisoare, ulterior.

Schimbarea radicală de poziție a lui Remeslo a provocat imediat speculații. Unii au sugerat inițial că contul său ar fi fost compromis — o teorie rapid respinsă după ce Remeslo a publicat un videoclip în care își repeta afirmațiile. Alții au susținut că ar putea fi o formă de „artă politică întunecată” a Kremlinului — o provocare regizată pentru a identifica potențiali susținători.

Remeslo ar fi putut trece printr-o „cădere psihică”, a spus Philippov. Remeslo a susținut că „nimic din toate acestea nu este înscenat. Spun doar adevărul” și a negat că ar fi fost dirijat de cineva, afirmând: „Oamenii supraestimează cu mult actuala administrație. Nu ar concepe un asemenea plan.”

Întrebat de ce a ales să vorbească acum, Remeslo a spus că decizia a evoluat treptat până când a simțit că nu mai poate rămâne tăcut. „Putin nu mai este «unul dintre noi». Este o persoană ale cărei interese sunt complet străine atât Rusiei, cât și mie personal. Am ajuns la concluzia că este posibil și necesar să îl critic, pentru că altfel nimic din toate acestea nu se va opri și nu va ieși nimic bun din asta”, a spus el, adăugând că mulți alți membri ai comunității „gândeau la fel”.

Remeslo a spus că a primit apeluri alarmate pe parcursul dimineții din partea unor contacte din serviciile de securitate, care i-au cerut să șteargă postările, ceea ce, în opinia sa, arată că sistemul este în panică.

Opoziția rusă, nedumerită

Opoziția rusă a părut nedumerită, miercuri. Leonid Volkov, un apropiat al lui Navalnîi și una dintre țintele de lungă durată ale lui Remeslo, a spus că inițial a suspectat că episodul ar fi fost regizat, dar ulterior și-a schimbat părerea, considerând că declarațiile depășesc cu mult orice ar tolera sau orchestra Kremlinul.

„A scris și a spus lucruri care pur și simplu nu pot fi spuse. Oamenii sunt închiși pentru mult mai puțin. Acest lucru deschide o cutie a Pandorei foarte periculoasă. Depășește orice linie roșie”, a spus Volkov. Totuși, „este greu de crezut că a fost un act de curaj personal sau de inițiativă”, a adăugat el.

Ieșirea lui Remeslo vine într-un moment politic sensibil pentru Kremlin, care s-a confruntat recent cu critici rare chiar din partea susținătorilor săi fervenți, pe fondul întreruperilor pe scară largă ale internetului mobil și al perturbărilor aplicației Telegram. Sondajele recente sugerează, de asemenea, o oboseală în creștere față de război, un număr record de ruși declarând că ar prefera încheierea acestuia, pe măsură ce presiunile economice cresc.

Cu toate acestea, evaluările serviciilor de informații occidentale și ale experților indică în general că sistemul de putere al lui Putin rămâne rezilient, caracterizat prin coeziune la nivelul elitelor și control strict asupra societății.

Remeslo a spus că nu își face iluzii că ar putea fi urmărit penal pentru declarațiile sale. Autoritățile ruse au reacționat anterior fără milă la provocările interne, chiar și în rândul unor naționaliști proeminenți. Acestea l-au condamnat la o pedeapsă lungă cu închisoarea pe Igor Girkin, fost comandant separatist și critic vocal al lui Putin, și au epurat aliații acestuia. De asemenea, se crede că Moscova s-ar fi aflat în spatele morții lui Evgheni Prigojin, liderul mercenarilor care a lansat o revoltă de scurtă durată și care a murit ulterior în urma prăbușirii avionului său în circumstanțe neclare.

„Sunt pregătit pentru orice proces împotriva mea”, a spus Remeslo. „A venit momentul să rupem cumva acest cerc vicios și să vorbim deschis. Port o anumită responsabilitate, ca cineva care, mult timp, a susținut acest regim și a contribuit la supraviețuirea lui”.