Vizita Regelui Charles la Washington ar putea fi amânată, după atacurile lui Donald Trump la adresa Marii Britanii

Conflictul dintre Trump și Starmer a început când Marea Britanie a refuzat inițial solicitarea președintelui de a folosi bazele sale militare pentru sprijinirea războiului cu Iranul. Foto: Getty Images

Valul de atacuri ale președintelui Donald Trump la adresa Marii Britanii în general și premierului Keir Starmer în particular îi face pe oficialii britanicii să ceară amânarea vizitei de stat la Washington a Regelui Charles, care ar fi trebuit să aibă loc în aprilie. Aceștia se tem că președintele american îl va pune pe monarhul britanic într-o situație stânjenitoare cu una dintre „tiradele sale”, relatează CNN. Totodată însă, guvernul lui Keir Starmer încearcă să-l scoată pe rege din acest angajament fără să-l supere pe Donald Trump.

Premierul britanic Keir Starmer este un politician sobru, cu aer de jurist, rezervat. Nu este în niciun caz genul de om predispus la efuziuni. Însă, atunci când s-a aflat alături de președintele american Donald Trump în Biroul Oval, în februarie anul trecut, a început să vorbească pe tonul gazdei sale.

„Este cu adevărat ceva special”, a spus Starmer, fluturând o scrisoare de la regele Charles al III-lea prin care acesta îl invita pe Trump la o a doua vizită de stat în Marea Britanie. „Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Este fără precedent… Este cu adevărat istoric: o a doua vizită de stat fără precedent.”

Entuziasmul neobișnuit al lui Starmer a arătat cum intenționa guvernul său să gestioneze relația cu președintele american în al doilea mandat: să îl flateze, exploatându-i înclinația pentru elogii și regalitate și să spere la beneficii, de la tarife mai mici decât cele impuse Uniunii Europene până la menținerea sprijinului SUA pentru Ucraina.

O strategie care s-a dovedit a fi efcientă o bună perioadă de timp. Dar acum pare că a eșuat.

Keir Starmer, ținta atacurilor lui Donald Trump

Deși Trump i-a criticat pe toți aliații Americii pentru reticența lor de a sprijini militar Statele Unite în războiul cu Iranul, l-a vizat în mod special pe Starmer cu atacuri dure. „Nu avem de-a face cu Winston Churchill”, a spus Trump pe 3 martie. Luni, a sugerat că Marea Britanie nu mai este „Rolls-Royce-ul aliaților”.

Având în vedere virulența atacurilor lui Trump la adresa Marii Britanii, tot mai mulți parlamentari se întreabă dacă ar fi înțelept ca Regele Charles să viziteze SUA în această primăvară. Deși vizita de stat nu a fost confirmată, se aștepta ca monarhul să meargă la Washington în aprilie, pentru a marca 250 de ani de la independența SUA.

„Ultimul lucru pe care ni-l dorim este ca Majestatea Sa… să fie pusă într-o situație stânjenitoare”, a declarat marți Emily Thornberry, deputată laburistă. „Cred că trebuie analizat foarte atent dacă este potrivit să se meargă mai departe acum.”

„Bănuiesc că ar fi mai sigur să fie amânată”, a adăugat Thornberry la principalul program radio de dimineață al BBC.

Conflictul dintre Trump și Starmer a început când Marea Britanie a refuzat inițial solicitarea președintelui de a folosi bazele sale militare pentru sprijinirea războiului cu Iranul, lucru pe care Starmer îl considera ilegal.

Totuși, Starmer s-a alăturat apărării împotriva represaliilor Iranului după ce active militare britanice din Orientul Mijlociu au fost atacate. De atunci, Trump l-a ironizat pentru ofertele sale de ajutor și, în același timp, l-a criticat că nu face suficient.

Pe 7 martie, când Trump a susținut că Marea Britanie „se gândește în sfârșit să trimită două portavioane în Orientul Mijlociu”, i-a spus lui Starmer să nu se mai obosească. „Nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce noi le-am câștigat deja!”

Luni, după ce Marea Britanie și alte state au ezitat să răspundă apelului lui Trump de a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz, acesta a spus că reticența Londrei de a trimite nave pentru deminarea zonei este „îngrozitoare”.

Președintele american a susținut că, atunci când i-a cerut lui Starmer să trimită resurse pentru a redeschide strâmtoarea, premierul a spus că trebuie să discute opțiunile cu echipa sa. Trump a afirmat că i-a răspuns: „Nu trebuie să îți faci griji pentru o echipă… ești prim-ministru; poți lua o decizie… Este foarte dezamăgitor.”

Criticile lui Trump la adresa lui Starmer arată limitele strategiei britanice de flatare, potrivit lui Peter Westmacott, fost ambasador britanic la Washington între 2012 și 2016.

„Starmer a petrecut 18 luni încercând să gestioneze relația evitând să reacționeze public și tratând lucrurile în privat”, a declarat Westmacott pentru CNN. „Nu are un ego foarte mare… încearcă să fie calm, rațional și să vină cu argumente care să îi placă lui Trump. Dar, evident, nu funcționează întotdeauna și nu știi niciodată ce va spune a doua zi.”

În ciuda tensiunilor tot mai mari cu Starmer, Trump a sugerat în această săptămână că se așteaptă să îl primească în curând pe Regele Charles într-o vizită de stat. La o conferință de presă la Casa Albă, luni, Trump a spus că, odată ce „magnifica sa sală de bal” va fi construită, aceasta va fi folosită pentru vizitele liderilor străini.

„Avem, de exemplu, regele Regatului Unit – aș spune regele Angliei – care este un tip grozav. Va veni foarte curând”, a spus Trump.

A doua zi, la o întâlnire bilaterală în Biroul Oval cu premierul irlandez Micheál Martin, Trump le-a spus jurnaliștilor că Charles va vizita „foarte curând”.

Britanicii se tem că Trump l-ar putea pune pe rege într-o situație stânjenitoare

Imprevizibilitatea lui Trump ar putea influența decizia guvernului britanic privind recomandarea adresată Regelui de a continua sau nu vizita de stat. În timp ce Downing Street nu va dori să riște expunerea monarhului la tiradele frecvente ale lui Trump la adresa Marii Britanii, nici nu va vrea să riște să-l supere pe președinte renunțând la plan.

Totuși, a spus Westmacott, „ar putea exista un moment în care guvernul decide că riscurile continuării sunt mai mari decât riscul de a-l ofensa pe Donald Trump”. Acest din urmă risc ar fi redus, a adăugat el, „dacă cele două guverne ar fi de acord că este logic să amâne”.

Întrebat marți dacă vizita de stat a monarhului britanic ar trebui să aibă loc, un purtător de cuvânt al Downing Street a refuzat să discute despre angajamentele regale viitoare și a subliniat că detaliile vizitei „nu au fost încă confirmate”.

Deși Starmer a fost criticat atât în străinătate, cât și acasă pentru prudența sa excesivă în privința sprijinului britanic pentru războiul SUA împotriva Iranului, mulți dintre adversarii săi interni și-au schimbat ulterior pozițiile.

Nigel Farage, liderul partidului Reform UK și aliat al lui Trump, a spus inițial: „Trebuie să renunțăm la mănuși. Trebuie să acceptăm că facem parte din asta, alături de americani și israelieni.” Dar, după ce a realizat că războiul lui Trump este extrem de nepopular, Farage a declarat că Marea Britanie nu ar trebui să se implice „într-un alt război străin”.

Kemi Badenoch, lidera opoziției conservatoare, a susținut inițial și ea participarea la ofensiva SUA-Israel. Ulterior însă și-a nuanțat poziția și chiar l-a apărat pe premier în fața atacurilor lui Trump.

„Sunt cel mai mare critic al lui Keir Starmer. A făcut multe lucruri greșite”, a spus Badenoch marți. „Dar cred și că declarațiile venite de la Casa Albă au fost greșite. Este foarte copilăresc acest război al cuvintelor și aceste dispute. Poate li se pare amuzant, dar… este pur și simplu nepotrivit.”