Ministrul Sănătății: “Producem de trei ori mai mulți rezidenți decât putem include în sistem”

Alexandru Rogobete: “Cifrele de școlarizare au scăpat de sub control". FOTO: Hepta

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că rezidențiatul trebuie să cunoască o reformă structurală, având în vedere că “producem de trei ori mai mulți rezidenți decât putem include în sistem”.

“Cifrele de școlarizare au scăpat de sub control, în ultimii cinci ani. Aici cred că trebuie o discuție prin care putem reglementa numarul de rezidenți pe care UMF-urile din România îi scot, să corelăm cu numărul de posturi, astfel încât să avem un sistem predictibil”.

Alexandru Rogobete a mai precizat că va fi nevoie de o “mapare în retrospectivă” a numărului de posturi pe specialitate la rezidențiat, în funcție de nevoia de integrare în unitatea sanitară.

“Aș vrea să știu și eu câți medici cardiologi vor ieși la pensie în următorii patru ani. Nu există, dacă vă puteți imagina. Sau atunci când UMF-urile și Ministerul Sănătății scot numărul de posturi și de locuri la rezidențiat nu se ține cont de acest indicator foarte important, pentru că eu anul acesta am scos un număr de posturi pentru rezidențiat pentru că așa mi-au dat, istoric vorbind, universitățile cifrele.

Dar, eu nu sunt sigur că cifrele sunt corelate cu nevoia de număr de medici pe anumite specialități. Ce îmi doresc de anul acesta este să lucrăm împreună cu universitățile să putem face o mapare în retrospectivă pe următorii 4-8 ani, astfel încât să adaptăm numărul de locuri și de posturi pe specialitate la rezidențiat și în funcție de nevoia de integrare în unitatea sanitară”.

Ministrul Sănătății a declarat că România nu se confruntă cu o lipsă a medicilor la nivel național, ci cu o distribuție inegală a acestora, precizând că media de medici la 100.000 de locuitori este cu doar 0,4% sub media Uniunii Europene.