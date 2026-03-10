Momentul interceptării unei rachete balistice iraniene. Câte astfel de rachete a lansat până acum Teheranul

Publicat la 20:48 10 Mar 2026

Interceptarea unei rachete iraniene deasupra Doha. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Armata americană a publicat marți un clip video care arată interceptarea reușită a unei rachete balistice iraniene de către un sistem antirachetă al SUA.

„Soldații armatei SUA vin în sprijinului celui mai integrat sistem de apărare antiaeriană din istoria Orientului Mijlociu”, se arată într-o postare publicată de Comandamentul armatei SUA (CENTCOM).

U.S. Army Soldiers are supporting the most integrated air defense umbrella in the history of the Middle East. pic.twitter.com/2f7k2HAve1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Conform CNN, SUA au desfășurate în regiunea Orientului Mijlociu sisteme antirachetă de tip THAAD.

Până zilele trecute, Iranul lansase peste 500 de rachete balistice și de croazieră și peste 2.000 de drone asupra obiectivelor SUA și israeliene din regiunea Orientului Mijlociu, au declarat surse militare iraniene pentru agenția Fars, preluată de Times of Israel.

40% din atacurile iraniene au vizat Israelul, iar restul de 60% au vizat obiective ale SUA din regiune. Armata israeliană (IDF) susține că a reușit să distrugă peste 300 de lansatoare de rachete balistice iraniene în bombardamentele declanșate pe 28 februarie și până în prezent.