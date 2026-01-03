O cameră video de trafic, cu inteligență artificială, a dat 1.000 de amenzi în patru zile. În ce oraș a fost montată

1 minut de citit Publicat la 16:41 03 Ian 2026 Modificat la 16:41 03 Ian 2026

O cameră video de trafic cu inteligență artificială a dat 1.000 de amenzi în patru zile. FOTO: Getty Images

O cameră video cu inteligență artificială instalată pe un bulevard din Atena a înregistrat în patru zile (de marți până vineri), peste 1.000 de încălcări ale codului rutier, privind folosirea telefonului mobil la volan și depășirea limitelor de viteză, scrie Kathimerini.

Autoritățile din Grecia au făcut publice primele rezultate după punerea în funcțiune a unui sistem pilot de camere video cu inteligență artificială. Acestea au fost instalate săptămâna trecută în opt zone considerate cu risc ridicat din Atena, la propunerea Poliției Elene.

Sunt primele camere cu inteligență artificială (IA) montate pe drumurile publice, proiectate în cadrul programului Ministerului Guvernării Digitale și care vor fi interconectate în curând cu sistemul existent al Poliției Rutiere.

Autoritățile arată că aceste camere, ca și celelalte sisteme similare, vor fi conectate la o platformă informatică ce ar urma să devină funcțională până la Paște.

Camerele vor înregistra încălcări ale Codului Rutier, precum trecerea pe roșu, depășirea limitei de viteză, nepurtarea centurii de siguranță, folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, dar și circulația pe benzile de urgență.

Intensificarea controalelor urmărește prevenirea accidentelor rutiere și creșterea nivelului de conștientizare privind siguranța rutieră.

Sistemul va interconecta datele colectate de echipamentele mobile și camerele de supraveghere, permițând înregistrarea și procesarea automată a abaterilor.

Datele vor include imagini, înregistrări video și metadate temporale, iar transmiterea va fi criptată pentru protejarea datelor cu caracter personal. Cetățenii vor fi informați despre abaterile constatate printr-o căsuță poștală digitală pe gov.gr sau prin mesaje și vor putea depune contestații electronic.

Noua rețea de camere ar urma să ajungă la un total de 2.500: 2.000 în puncte fixe cu risc ridicat și 500 în autobuze.

Regiunea Attica va instala, la rândul ei, 388 de camere, care vor fi integrate în sistemul de monitorizare a benzilor pentru autobuze.