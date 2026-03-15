Curtea de Justiție a UE a obligat Bulgaria să permită schimbarea legală a sexului

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a decis că Bulgaria trebuie să stabilească proceduri clare și eficiente pentru recunoașterea legală a identității de gen, inclusiv posibilitatea de a actualiza documente personale precum cărțile de identitate și certificatele de naștere. Decizia vine după ani în care instanțele bulgare au respins schimbarea legală de gen, contrar legislației UE, și vine în urma condamnărilor anterioare ale Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg pentru refuzul țării de a permite schimbările de gen, scrie Novinite.

Hotărârea subliniază faptul că statele membre ale UE sunt obligate să ofere proceduri accesibile pentru recunoașterea legală a genului, ca parte a dreptului la viață privată. Deși eliberarea documentelor de identitate ține de competența națională, statele trebuie să se asigure că practicile lor sunt conforme cu legislația UE. Discrepanțele dintre genul experimentat al unei persoane și documentele oficiale pot crea obstacole semnificative în viața de zi cu zi, în special în timpul verificărilor de identitate, al călătoriilor transfrontaliere sau al activităților profesionale.

Orice restricție privind libera circulație trebuie să îndeplinească cerințe obiective de interes public și principiul proporționalității în temeiul legislației UE.

CJUE a afirmat în mod explicit că legislația bulgară care împiedică schimbarea datelor de gen din registrele de stare civilă, inclusiv sexul, prenumele, patronimul, numele de familie și numărul de înregistrare civilă, pentru cetățenii care își exercită dreptul la liberă circulație, este incompatibilă cu dreptul UE. Mai mult, instanțele bulgare nu sunt obligate să respecte interpretările Curții Constituționale care împiedică aplicarea dreptului UE. Instanțele naționale trebuie să respecte CJUE, chiar dacă hotărârile constituționale interne contrazic standardele UE.

Decizia a rezultat în urma unei hotărâri preliminare solicitate de Curtea Supremă de Casație a Bulgariei în cazul KMH, un cetățean bulgar născut în Stara Zagora în 1990, care locuiește în prezent în Italia, a început terapia hormonală și se identifică drept femeie.

Cererea sa de schimbare a genului legal în Bulgaria a fost respinsă în mod repetat, în ciuda opiniilor medicale și a expertizelor judiciare care i-au confirmat.

Această evoluție vine în urma unei lungi istorii de schimbări ale jurisprudenței naționale. Anterior, unele instanțe bulgare permiteau schimbările legale de gen, dar această abordare a fost inversată în urma deciziilor Curții Constituționale. În iulie 2018, Curtea Constituțională a declarat Convenția de la Istanbul incompatibilă cu Constituția bulgară, invocând considerații politice și sociale. Deciziile ulterioare au întărit ideea că doar sexul biologic la naștere este recunoscut, ceea ce face imposibile schimbările legale de gen.

În octombrie 2021, Curtea Constituțională a reafirmat: Constituția recunoaște doar sexul masculin și feminin, iar înregistrarea nașterii determină identitatea juridică pe viață.

Apoi, în februarie 2023, Camera Civilă a Curții Supreme de Casație a emis o decizie interpretativă prin care a declarat că legislația bulgară nu permite persoanelor transgender să își schimbe genul legal. Votul a fost strâns împărțit, cu 28 de judecători în favoare și 21 de judecători cu opinii separate, ceea ce a determinat sesizarea CJUE.

Îndrumările anterioare ale avocatului general al CJUE, Jean Richard de la Tour, afirmaseră deja că instanțele bulgare nu pot refuza schimbarea legală de sex, fie prin solicitarea unei intervenții chirurgicale, fie prin invocarea lacunelor din legislația națională sau din prevederile constituționale. Recenta hotărâre a CJUE confirmă acest lucru și impune Bulgariei să își revizuiască atât practica judiciară, cât și cadrul juridic pentru a se alinia la standardele UE.

Această hotărâre marchează o schimbare decisivă în abordarea Bulgariei privind drepturile persoanelor transgender, impunând atât instanțelor, cât și legiuitorilor să prevadă mecanisme juridice eficiente pentru recunoașterea genului, în conformitate cu legislația UE și cu protejarea drepturilor fundamentale.