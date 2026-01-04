"A devenit dificil să trăiești”: Literatura maghiară între Nobelul lui Krasznahorkai și cenzura scriitorilor sub regimul Viktor Orban

Spațiul literar a devenit tot mai politizat și controlat de stat în Ungaria. FOTO: Hepta

Premiul Nobel pentru literatură acordat lui László Krasznahorkai a oferit Ungariei un moment rar de unitate simbolică, dar a scos la iveală o realitate neplăcută. Spațiul literar a devenit tot mai politizat și controlat de stat. În timp ce scriitorii maghiari sunt celebrați pe scenele internaționale, mulți dintre ei trăiesc și creează în exil, pe fondul unui climat cultural remodelat profund de regimul iliberal al lui Viktor Orban, potrivit unei analize The Guardian.

În decembrie, când a acceptat prestigiosul premiu de la Academia Suedeză din Stockholm, mulți compatrioți ai lui Krasznahorkai au urmărit evenimentul în direct, inclusiv un public adunat în biblioteca cu lambriuri din lemn a orașului său natal Gyula. Localitatea a marcat ocazia cu un program de o săptămână de lecturi, ateliere și o expoziție dedicată laureaților maghiari ai Premiului Nobel.

Autorul, cunoscut pentru criticile sale la adresa lui Viktor Orban, a fost absent - și nu doar pentru că accepta premiul. La fel ca mulți artiști și scriitori maghiari contemporani, Krasznahorkai nu mai locuiește în țara sa natală.

Potrivit jurnaliștilor britanici, Guvernul Viktor Orban conduce un climat din ce în ce mai ostil și represiv. Statul a preluat controlul asupra uneia dintre cele mai mari edituri din țară, legislația homofobă a remodelat librăriile, iar scriitorii se plâng de oportunitățile în scădere.

Într-un interviu acordat postului de televiziune suedez SVT cu ocazia premiului său Nobel, Krasznahorkai a comparat Ungaria cu un părinte alcoolic. „Mama bea, își pierde frumusețea, se luptă”, a spus el. „Totuși, o iubesc.”

Mulți intelectuali maghiari au urmat aceeași cale în afara țării. Gergely Péterfy, un autor premiat, se numără printre ei: s-a mutat în sudul Italiei, unde a înființat o comunitate de artiști. Mutarea, a spus el, a fost determinată parțial de curiozitate și de dragostea pentru stilul de viață mediteranean, dar și de politică. „În ultimii 15 ani, a devenit foarte dificil să trăiești în Ungaria din cauza poziției anticulturale a lui Orban”, a spus el.

Scriitorii maghiari deplâng mediul cultural ostil sub regimul Viktor Orban

De când Fidesz a venit la putere, actorii guvernamentali au preluat controlul asupra universităților, galeriilor și instituțiilor media populare. Fondul cultural național, prezidat de ministrul culturii și inovării, a redirecționat banii de la sindicatele și periodicele independente către jurnaliști și scriitori pro-guvernamentali.

Aceste instituții literare independente care au rămas se luptă să supraviețuiască pe fondul influenței crescânde a statului asupra agențiilor de publicitate, lăsând publicațiile cu venituri mai mici și incapabile să plătească în mod adecvat colaboratorii.

Csenge Enikő Élő spune că niciunul dintre colegii ei tineri scriitori maghiari nu își câștigă existența. „Nu cunosc niciun tânăr scriitor [în Ungaria] care să își câștige existența”, a spus Csenge Enikő Élő, o autoare în vârstă de 32 de ani.

Élő scrie proză și poezie, iar prima sa carte a fost publicată anul trecut de o editură independentă. Ea se plânge de polarizarea literaturii: „O parte primește o sumă disproporționat de mare de finanțare, iar cealaltă foarte puțină.”

Guvernul Fidesz a investit, de asemenea, sute de miliarde de forinti în Mathias Corvinus Collegium, o instituție de învățământ conservatoare prezidată de directorul politic al lui Orbán, care are mai multe sedii internaționale și propria editură.

În 2023, MCC a achiziționat 98,5% din acțiunile Libri, principalul lanț de edituri și librării din Ungaria. În aceeași vară, magazinele Libri au ambalat cărți în plastic dacă acestea reprezentau relații între persoane de același sex, ceea ce corespunde legii „protecției copilului” a Fidesz, care interzice promovarea și afișarea homosexualității.

„O parte semnificativă a operelor literare au fost efectiv interzise de dragul unei campanii politice”, a declarat Krisztián Nyáry, scriitor și director de creație al Líra, al doilea cel mai mare lanț de librării și grup editorial din țară. Líra a fost amendată de mai multe ori pentru încălcarea legii anti-LGBTQ și contestă sancțiunile în instanțele naționale și internaționale.

Deși Nyáry se simte liniștit de faptul că Libri are aceiași oameni ca înainte de achiziția MCC, el este în continuare precaut. „Sunt puști cehoviene atârnate pe perete aici. Nimeni nu a tras cu ele încă, dar știm că dacă va exista o pușcă pe scenă, mai devreme sau mai târziu cineva va trage cu ea”, a spus el.