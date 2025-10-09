Premiul Nobel pentru Literatură nu a fost câștigat de Mircea Cărtărescu, ci de un scriitor de lângă România

László Krasznahorkai a luat premiul Nobel pentru literatură în 2025 FOTO: Getty Images

Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câştigat joi Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2025, potrivit unui anunţ făcut de Academia Suedeză din Stockholm în cadrul unei conferinţe de presă transmisă în direct pe site-ul nobelprize.org. Românul Mircea Cărtărescu a apărut și în acest an printre cei mai bine cotați autori cu șanse la câștigarea marelui premiu.

Laureatul din acest an al Premiul Nobel pentru Literatură a fost recompensat pentru "opera sa captivantă şi vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei", conform Academiei Suedeze.

"László Krasznahorkai este un mare scriitor epic în tradiţia central-europeană care se întinde de la Kafka la Thomas Bernhard, caracterizată prin absurd şi exces grotesc. Însă, arcul său are mai multe corzi şi este orientat şi către Est, adoptând un ton mai contemplativ, fin calibrat", potrivit comunicatului Academiei Suedeze.

Numele laureatului a fost anunţat de secretarul permanent al Academiei Suedeze, Mats Malm.

În 2024, Academia Suedeză a atribuit Premiul Nobel pentru Literatură scriitoarei sud-coreene Han Kang, recompensată pentru "pentru proza sa poetică intensă care confruntă traumele istorice şi expune fragilitatea vieţii umane".

Începând din 1901, Premiul Nobel pentru Literatură a fost acordat în total, în cadrul celor 117 ediţii, unui număr de 121 de persoane, dintre care doar 18 femei.

Cu excepţia distincţiei acordate în domeniul economiei, premiile Nobel au fost create de magnatul suedez Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei.

În domeniul literaturii, Alfred Nobel a încredinţat Academiei Suedeze misiunea de a recompensa în fiecare an "autorul celei mai remarcabile opere literare de inspiraţie idealistă''.

După atribuirea premiului pentru medicină, luni, a celui pentru fizică, marţi şi a celui pentru chimie, miercuri, urmate de cel pentru literatură, sezonul Nobelurilor din acest an continuă săptămâna aceasta cu anunţarea premiului pentru pace, vineri. Premiul Riksbank Sveriges în Ştiinţe Economice va fi anunţat în data de 13 octombrie.

Premiile vor fi înmânate laureaţilor în cadrul unei ceremonii speciale ce va fi organizată la 10 decembrie, ziua morţii lui Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei.

Premiul constă într-o diplomă, o medalie de aur şi un cec în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproape un milion de euro).