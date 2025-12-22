S-au descoperit primele „semne rutiere” din Epoca de Piatră, cu gazele, capre și cămile. Care era semnificația ascunsă a acestora

1 minut de citit Publicat la 23:47 22 Dec 2025 Modificat la 23:52 22 Dec 2025

Desene ale unor animale făcute pe pietre pe post de „hărți”. Foto: Profimedia Images

O echipă internațională de cercetători a descoperit că peste 60 de gravuri cu 176 de animale, făcute pe divese pietre și stânci din deșertul Arabiei Saudite, reprezintă, de fapt, niște veritabile „hărți” locale care indicau oamenilor de acum peste 12.000 de ani rutele către zonele unde se afla apă, informează Earth.com.

Desenele cu animale - cămile, capre sau gazele - au o vechime de până la 12.800 de ani.

Echipa de cercetători și arhelologi a cercetat, sub patronajul Comisiei pentru Patrimoniu a Arabiei Saudite, în cadrul proiectului Arabia Verde, trei regiuni încă neexplorate - Jebel Arnaan, Jebel Mleiha și Jebel Misma și zona sudică a deșertului Nefud din Arabia Saudită.

Multitudinea de gravuri din această regiune sugerează că în urmă cu mii de ani, aici se aflau mai multe lacuri și lagune „efemere”, cara dispăreau și reapăreau în perioadele de ariditate extremă.

„Aceste gravuri de dimensiuni mari nu sunt doar simple desene făcute pe piatră, ori artă preistorică. Sunt cel mai probabil mărturii ale existenței și repere ale unor identități culturale”, a declarat Maria Guagnin, de la Institul Max Planck de Geoantropologie.

Gravurile cu animale, în mărime naturală, erau astfel, veritabile „semne rutiere” care indicau, de fapt, drumul către resursele de apă.

Unele gravuri sunt de mărimi chiar mai mari, de până la 3 metri lățime și 2 metri înălțime.

Gravurile de la Jebel Mleiha și Jebel Arnaan au fost făcute pe stânci de până la 39 de metri înălțime.

Desenele indică inclusiv rutele prin trecători și povârnișurile abrupte din zonă.