„România în derivă”, o nouă carte semnată de Răsvan Popescu, a fost lansată la Iași

Răsvan Popescu şi-a lansat o nouă carte. "România în derivă", un volum despre portretizarea României contemporane a fost lansat la Iaşi. Scriitorul Răsvan Popescu vorbeşte, în cel mai nou volum al său, despre crizele, contradicţiile şi dilemele societăţii româneşti actuale.

Printr-un colaj de texte şi articole, în cele 132 de pagini, scriitorul Răsvan Popescu vorbeşte, în cartea sa, „România în derivă”, despre o revenire asupra realităţilor societăţii româneşti. O portretizare incisivă a tranziţiei post-1989 şi felul în care societatea s-a construit de-a lungul anilor. Cât despre o definiţiei a României actuale...

„Asta este definiția: România în derivă. Deocamdată rămâne valabil și întrebarea e ce e de făcut pentru o revenire la curs”, a spus scriitorul pentru Antena 3 CNN.

Pentru ca ţara noastră să îşi recapete identitatea şi relevanţa, scriitorul susţine că resemnarea nu este o soluţie. Iar pentru a depăşi momentul, ar trebui să contribuim cu toţii.

„În primul rând, să nu se mulțumească cu situația actuală. Resemnarea nu e o soluție. Și la nivel individual, o ieșire din bula fiecăruia în care fiecare așteaptă să treacă și asta, după vechea mentalitate românească. Renunțarea la descurcăreala și trecerea mai serioasă la construcție”, a spus scriitorul Răsvan Popescu.

Evenimentul a adunat profesori, studenți, jurnaliști și pasionați de literatură, toți dornici să discute despre provocările României și să afle mai multe despre viziunea autorului.

„Știm că el este scenarist, prozator, poet, iată că este și un jurnalist redutabil. Pentru că în momentul în care România e într-o derivă evidentă politic, el reușește să puncteze foarte clar anumite momente nefericite din contextul nostru național”, a explicat Cassian Maria Spiridon, președintele filialei din Iași a Uniunii Scriitorilor din România.



„Acest volum de texte recente e o radiografie foarte lucidă și deloc îmbietoare a României de astăzi, dar cred că avem nevoie și de așa ceva”, a spus și Simna Motreanu, director la editura Junimea.

