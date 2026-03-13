CGMB aprobă exproprieri de aproape 80 de milioane de lei în Pipera. Ce se va construi în zonă: "Efect benefic inclusiv pentru mediu"

1 minut de citit Publicat la 17:50 13 Mar 2026 Modificat la 17:50 13 Mar 2026

Consilierii municipali au aprobat, vineri, exproprieri de aproape 80 de milioane de lei în zona buleverdul Dimitrie Pompeiu - Fabrica de Glucoză - șoseaua Pipera. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Consiliul General al Capitalei, reunit vineri, a aprobat exproprieri în valoare totală de 75,8 milioane lei pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Fabrica de Glucoză - șoseaua Pipera, scrie Agerpres.

Hotărârea adoptată vizează declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată.

E vorba de construcțiile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică cu numele "Lărgire Bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere Bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între șos. Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu și str. Fabrica de Glucoză și construire parcare de tip park & ride".

Consilierii au aprobat lista cu imobilele afectate de coridorul de expropriere, precum și o sumă totală de 75,8 milioane lei ca "justă despăgubire" pentru construcțiile care vor fi demolate.

Proiectul de reconfigurare din Pipera va avea un efect benefic asupra rețelei rutiere și mediului, spune CGMB

Conform referatului de aprobare, prin reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Fabrica de Glucoză - șoseaua Pipera se estimează un impact benefic asupra rețelei rutiere a Capitalei, asupra legăturilor cu zonele urbane limitrofe acesteia, și asupra mediului înconjurător.

"Obiectivul nu este doar acela de fluidizare a traficului, ci și crearea unui spațiu urban în care metroul, tramvaiul, bicicleta și mersul pe jos să se completeze armonios", se afirmă în document.

În iunie 2025 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Lucrarea se derulează pe o suprafață totală de 79.008 mp, dintre care 35.888 mp se află în proprietatea privată a unor persoane fizice/juridice, iar 43.120 mp în proprietatea publică a municipalității sau a statului român.

Coridorul de expropriere afectează imobile și alte construcții aflate în proprietate privată, în suprafață totală de 767 mp și garduri aflate în proprietate privată în lungime de 1.411 mp.