Încă un nou mesaj Ro-Alert în Tulcea, al treilea într-o singură zi, din cauza războiului cu Ucraina

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, vineri, în jurul orei 18:15, un nou mesaj de alertă extremă, în contextul menţinerii riscurilor asociate situaţiei din proximitatea frontierei României cu Ucraina, aceasta fiind pentru prima dată când în decurs de mai puţin de 12 ore se înregistrează atâtea alerte, în număr de trei, informează Agerpres.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta, mesajul a fost emis prin intermediul sistemului naţional de avertizare a populaţiei, în baza informaţiilor furnizate de structurile competente responsabile cu supravegherea şi securitatea spaţiului aerian.

„Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacurile Federaţiei Ruse, însă, având în vedere situaţia din proximitatea frontierei, autorităţile transmit mesaje de avertizare pentru informarea şi protejarea populaţiei”, se arată într-un anunţ al ISU Delta.

Instituţia recomandă cetăţenilor să respecte recomandările transmise şi să apeleze numărul unic 112 dacă observă potenţiale situaţii de urgenţă. Alte două mesaje RO-ALERT au fost transmise vineri în jurul orelor 10:00 şi 11:00.