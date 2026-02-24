O bancă de piatră din Ansamblul Brâncuși, în apropiere de Poarta Sărutului, este distrusă. Poliția face cercetări

Publicat la 10:24 24 Feb 2026

O bancă de piatră din Ansamblul Brâncuși, în apropiere de Poarta Sărutului, este distrusă. FOTO: Agerpres

Poliţia face verificări după ce o bucată dintr-una dintre băncile de piatră din Ansamblul Brâncuşi de la Târgu Jiu s-a desprins. Banca distrusă se află lângă Poarta Sărutului.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj efectuează cercetări în urma dislocării unei bucăți din banca de piatră, parte a Ansamblului Monumental ''Calea Eroilor'' din Târgu Jiu.



Banca de piatră se află situată în Parcul Central din municipiul Târgu Jiu, acolo unde sunt amplasate și Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și Aleea Scaunelor.



''În urma unor apariții în mediul online privind dislocarea unei bucăți din banca de piatră, parte a Ansamblului Monumental 'Calea Eroilor' din Târgu Jiu, obiectiv aflat în Patrimoniul UNESCO, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de distrugere'', au transmis reprezentanții IPJ Gorj.



În continuare, polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și circumstanțelor producerii degradării monumentului, fiind luate în considerare inclusiv condițiile meteorologice nefavorabile.



Fragmentele desprinse din monument au fost recuperate de către reprezentanții Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ''Constantin Brâncuși'', în vederea recondiționării și restaurării lucrării.

Ansamblul Monumental ''Calea Eroilor'', realizat de Constantin Brâncuși la Târgu Jiu, a fost inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, în urma anunțului făcut la 27 iulie 2024 în cadrul celei de-a 46-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial ce s-a desfășurat în India, la New Delhi.