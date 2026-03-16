Sorin Grindeanu amenință cu alegeri anticipate dacă PNL decide sâmbătă să iasă de la guvernare

Sorin Grindeanu a avansat două scenarii în care Coaliția de guvernare se rupe și se organizează alegeri anticipate. Președintele PSD a spus că, dacă PNL decide în weekend să iasă de la guvernare, atunci „ne îndreptăm spre anticipate”. Similar, dacă, în urma unui vot în PSD, social-democrații decid să rupă Coaliția, anticipatele devin din nou plauzibile. Liderul PSD a exclus o eventuală alianță cu AUR sau un guvern minoritar susținut în Parlament de partidul condus de George Simion.

Președintele PSD a declarat că deocamdată consultările în interiorul PSD cu privire la participarea la guvernare încă nu s-au încheiat, dar speră că până de Paște, social-democrații vor da un vot.

„Hai să vedem joi cum se încheie chestiunea cu bugetul, apoi intrăm într-un calendar de consultări interne. Eu mă gândesc să facem înainte de vot și anumite întâlniri zonale, județene, ca lucrurile să fie cât mai mult cunoscute de cei care votează. (...) Acest soi de incertitudine nu e bună”, a spus Grindeanu.

Grindeanu amenință cu alegeri anticipate

Liderul social-democraților a avansat două scenarii: unul în care PSD decide să iasă de la guvernare și atunci pot avea loc alegeri anticipate sau unul în care PSD alege să rămână în Coaliție dar „cu anumite condiții”.

„PSD va decide pentru PSD nu pentru PNL. PSD poate decide să iasă de la guvernare și să treacă în Opoziție și atunci e un scenariu plauzibil pentru anticipate.

Sau PSD hotărăște că rămânem în această Coaliție, dar cu anumite condiții dacă ne vreți parteneri în continuare, pe noi, pe cei de la PSD. Dar nu o să vină PSD să hotărască în interiorul PNL sau USR ce se întâmplă că nu e treaba noastră”, a spus Sorin Grindeanu.

Totuși, până la votul din PSD, președintele partidului a declarat că decizia ar putea fi luată de PNL. În acest scenariu, în care liberalii decid să rupă Coaliția, „ne îndreptăm spre anticipate”, a adăugat Grindeanu.

„Poate se termină mai devreme. Sâmbătă la Sibiu va hotărî PNL să iasă și atunci...Mi-e greu să vă spun că mă mai surprinde ceva în această perioadă, doar că dacă acest lucru se întâmplă, dacă lumea își păstrează declarațiile, spune că nu vor să facă alianță cu AUR sau cu partidele de acest tip atunci ne îndreptăm spre anticipate”, a spus liderul PSD.

Întrebat dacă și el exclude în continuare o alianță cu AUR, Sorin Grindeanu a spus „da”. Mai mult, întrebat dacă ar lua în considerare un guvern minoritar, dar cu susținerea AUR în Parlament, liderul PSD a spus: „Am spus nu. PSD nu susține un guvern minoritar”

PNL decide dacă iese de la guvernare

Liberalii vor decide în acest weekend dacă mai rămân la guvernare. Biroul Executiv al PNL a decis, luni, ca la finalul săptămânii, după ce Parlamentul va adopta Legea Bugetului, să organizeze la Sibiu o ședință în care se va decide dacă partidul trece în Opoziție.

Liberalii știu că PSD forțează demiterea lui Ilie Bolojan și PSD organizează o ședință similară, tot în weekend, cu același subiect: trecerea în Opoziție sau rămânerea la guvernare, fără Ilie Bolojan și USR.