Siegfried Mureșan: România va avea o anvelopă de 60 de miliarde de euro în buget. Trebuie accesate cât mai multe fonduri europene

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL. Sursa foto: Facebook/Siegfried Muresan

România va avea o anvelopă naţională de circa 60 de miliarde de euro în viitorul buget multianual, dar trebuie creată deprinderea de a accesa cât mai mulţi bani din noul Fond de competitivitate pentru securitate şi apărare, a declarat luni, la Bucureşti, eurodeputatul Siegfried Mureșan, notează Agerpres.

"Există o sumă pe care o putem prognoza, probabil în jurul a 60 de miliarde de euro pentru anvelopa naţională pe Politica Agricolă Comună şi Politica de coeziune. Dar, repet, nu este o sumă finală încă", a declarat Mureşan, care este raportor al Parlamentului European pentru bugetul multianual al UE din perioada 2028-2034.

"Însă, pe lângă această sumă, trebuie să ne obişnuim să accesăm cât mai multe fonduri europene, inclusiv din noul Fond de competitivitate de 400 de miliarde de euro. Dacă avem proiecte bune, relevante pentru întreaga Uniune Europeană, putem accesa o pondere mai mare. În schimb, dacă suntem întârziaţi, nepregătiţi sau nu avem proiecte eligibile, riscăm ca aceste fonduri să treacă pe lângă noi", a avertizat Siegfried Mureşan la o masă rotundă despre bugetul european şi securitate, organizată la Biroul Parlamentului European din Bucureşti.

El a afirmat că România nu a greşit că s-a orientat în mod tradiţional spre Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună, dar a subliniat că "acum filosofia se schimbă".

"PAC şi politica de coeziune au reprezentat 60% din bugetul Uniunii Europene în ultimii şapte ani şi vor reprezenta între 40% şi 44% în următorul buget. În termeni absoluţi, suma va fi mai mare, dar în termeni relativi - după ajustarea cu rata inflaţiei şi ca pondere din noul buget - va fi puţin mai mică. Ca atare, trebuie să vedem cum din cealaltă felie care creşte, Fondul de competitivitate, putem atrage o parte cât mai mare. Şi aici banii nu sunt alocaţi pe cote naţionale", a explicat Mureşan.

El a evidenţiat că România are avantajul că se află într-o regiune extrem de importantă pentru stabilitatea Uniunii Europene şi consideră că, dacă ţara noastră ar avea proiecte bune, ar putea absorbi o parte semnificativă.

"Dacă noi în următorii 7 ani vrem să facem doar iluminat public, apă şi canalizare la sat, în timp ce alte state vor investi în securitatea, apărare, inteligenţă artificială, securitate cibernetică, riscăm ca decalajul dintre România şi restul statelor europene să crească şi există riscul atragerii copiilor noştri de către centre digitale, sigure, inovatoare, urbane, în alte ţări membre ale Uniunii Europene. Ca atare, repet, modernizarea parcurilor şi construcţia unor terenuri de sport nu ne face nici mai competitivi, nici mai digitali, nici mai siguri, nici mai inovatori. Va trebui să găsim echilibrul între ceea ce am făcut până acum şi noile priorităţi", a mai afirmat eurodeputatul PNL.