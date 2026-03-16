Viorel Cerbu a primit aviz favorabil pentru şefia DNA. Cum a răspuns la întrebarea dacă este un procuror "empatic"

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat, luni, aviz favorabil propunerii ministrului Justiţiei de numire a lui Ioan Viorel Cerbu în funcţia de procuror şef al DNA. La un moment dat, Viorel Cerbu a fost întrebat, în interviul de la CSM, dacă este un procuror "empatic". "Nu. Sunt perceput ca fiind un procuror exigent, cu care nu îşi doresc prea mulţi să aibă de a face, în contextul unei instrucţii penale", a răspuns Cerbu, notează Agerpres.

Conform deciziei postate pe site-ul CSM, Viorel Cerbu a primit o decizie favorabilă cu unanimitate de voturi.

În timpul interviului susţinut la CSM, Viorel Cerbu a recunoscut că procedura de cameră preliminară din instanţe s-a dovedit a nu fi funcţională.

"O problemă spinoasă este legată de camera preliminară. Înainte de 2014, era o situaţie în care dosarele reveneau la parchet după 8 ani, 9 ani, 10 ani, prin sesizarea Curţii Constituţionale intervenea suspendarea judecăţii, aşa că am privit cu mare speranţă această instituţie procedurală prin care era stabilit un termen strâns, doar de 60 de zile, în care să se facă un control pe actul de sesizare. Ceea ce a urmat ne-a demonstrat că nu este o instituţie funcţională. Avem şi noi dosare la DNA care sunt de 4 ani în camera preliminară. Trebuie gândit altceva. Nu ne-a rezolvat problema", a spus Cerbu.

La un moment dat, Viorel Cerbu a fost întrebat de Claudiu Sandu dacă este un procuror "empatic", subliniind că se referă la empatia cu "infractorul" - care este noul standard acum în Justiţie.

"O să vă pun o întrebare, care vine cumva din interviul pe care dumneavoastră l-aţi susţinut, în care aţi afirmat că v-aţi dori ca DNA să nu mai fie o instituţie de forţă şi să devină un partener social. Dumneavoastră, aşa, ca personalitate, sunteţi o persoană empatică? Vedeţi dumneavoastră, este un nou standard în Justiţie - empatia cu infractorul", este întrebarea pusă de Claudiu Sandu.

"Nu. Sunt perceput ca fiind un procuror exigent, cu care nu îşi doresc prea mulţi să aibă de a face, în contextul unei instrucţii penale", a spus Cerbu.

Răspunzând la o altă întrebare, Cerbu consideră că DNA are la acest moment capacitatea să preia investigarea faptelor de corupţie săvârşite de către magistraţi, dar că ar trebui clarificat "acel spectru de îndoieli care există încă".

Conform legii, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, sunt înaintate preşedintelui Nicuşor Dan.

Preşedintele României poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului. Decretul preşedintelui de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiţiei.