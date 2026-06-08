Când este următoarea minivacanță pentru români. În ce zi pică Sfânta Maria în 2026

În 2026, sărbătoarea cade într-o zi de sâmbătă, ceea ce înseamnă că angajații nu beneficiază de o zi liberă suplimentară. Foto: Getty Images

Românii care așteaptă următorul weekend prelungit și vor să afle când este următoarea minivacanță trebuie să știe că nu vor avea parte de una de Sfânta Maria în 2026. Deși Adormirea Maicii Domnului este sărbătoare legală și zi liberă de la stat, aceasta va fi celebrată pe 15 august, într-o zi de sâmbătă, astfel că nu aduce o zi liberă suplimentară în timpul săptămânii.

Următoarea minivacanță pentru majoritatea angajaților va veni abia la sfârșitul lunii noiembrie, când zilele libere de Sfântul Andrei și 1 Decembrie se leagă de weekend.

Următoarea minivacanță este cea de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În 2026, Sfântul Andrei este sărbătorit pe 30 noiembrie, luni, iar Ziua Națională a României pe 1 decembrie, într-o zi de marți. Astfel, românii vor beneficia de două zile libere legale consecutive, imediat după weekend, potrivit sărbătorilegale.ro.

Sfântul Andrei este considerat ocrotitorul României și cel care a adus creștinismul pe teritoriul actual al țării. Potrivit tradiției, apostolul a predicat în Dobrogea, iar numele său este legat de unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din România, Peștera Sfântului Andrei din județul Constanța.

Sărbătoarea este însoțită și de numeroase tradiții populare. În multe zone ale țării, noaptea de Sfântul Andrei este considerată una misterioasă, fiind asociată cu obiceiuri de protecție împotriva spiritelor rele și cu ritualuri prin care fetele nemăritate încearcă să afle cine le va fi viitorul soț.

Nu avem minivacanță de Sf. Maria

Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular drept Sfânta Maria Mare, este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății și este celebrată anual pe 15 august.

În 2026, sărbătoarea cade într-o zi de sâmbătă, ceea ce înseamnă că angajații nu beneficiază de o zi liberă suplimentară în timpul săptămânii și nu se formează o minivacanță.

Potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe, Adormirea Maicii Domnului marchează trecerea Fecioarei Maria din viața pământească la cea cerească. Sărbătoarea este una dintre cele mai importante dedicate Maicii Domnului și este marcată prin slujbe speciale și pelerinaje în întreaga țară.