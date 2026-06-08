Se asfaltează ultimii km din lotul 2 al secţiunii Focşani-Bacău de pe Autostrada Moldovei. Ce sector de drum se deschide vara asta

Asfaltare pe ultimii km din lotul 2 al secţiunii Focşani-Bacău, pe Autostrada Moldovei. Sursa foto: Cristian Pistol via Facebook

Peste 40 de muncitori şi aproximativ 20 de utilaje lucrează, pe Autostrada Moldovei, la aşternerea stratului asfaltic de legătură pe sectorul Sascut-Bereşti (judeţul Bacău), a anunţat, luni, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, potrivit Agerpres.

„Continuă aşternerea asfaltului pe ultimii km ai lotului 2 al secţiunii dintre Focşani şi Bacău a A7 (Autostrada Moldovei)! Peste 40 de muncitori şi aproximativ 20 de utilaje lucrează acum la aşternerea stratului asfaltic de legătură pe sectorul Sascut-Bereşti (judeţul Bacău)”, a scris Pistol pe Facebook.

Potrivit acestuia, în total, pe toţi cei 21,78 km ai lotului 2 al secţiunii Focşani-Bacău, care nu sunt încă deschişi circulaţiei (sectorul dintre Adjud şi Răcăciuni), constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu peste 350 de oameni şi mai mult de o sută de utilaje.

Un nou sector de drum din Autostrada Moldovei se deschide curând

În paralel, se derulează şi alte lucrări: turnarea plăcii de supra-betonare pe podul de la km 69+256, amenajarea parcării de scurtă durată, amenajarea CIC (Centrul Întreţinere şi Control) la nodul rutier de la Adjud.

În prezent, stadiul fizic al lucrărilor pe acest ultim sector dintre Adjud şi Răcăciuni a depăşit 90%, iar circulaţia va fi deschisă până la finalul lunii august 2026, apreciază directorul general CNAIR.

Circulaţia pe primii 17 km ai acestui lot (între Domneşti şi Adjud) a fost deschisă anul trecut. Contractul pentru construcţia Autostrăzii Moldovei (A7) este finanţat prin PNRR.