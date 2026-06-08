Echipamentele care fac senzație înaintea CM 2026: Mexic şi Ghana impresionează încă dinaintea primului fluier

Mondialul din 2026, transmis în exclusivitate de Antena 1, Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Sursa colaj foto: Getty Images

A început numărătoarea inversă până la startul FIFA World Cup 2026, cea mai urmărită competiție sportivă a planetei. Înainte de primul fluier, privirile se îndreaptă și către tricourile care vor colora competiția. Motivul central al echipamentului Mexicului are la bază modelul celebrei pietre a calendarului aztec, un simbol emblematic al patrimoniului cultural mexican. Naționala Ghanei, cunoscută drept "Stelele Negre", va evolua într-un echipament considerat de mulți drept unul dintre cele mai reușite ale competiției.

Ne aşteaptă un mondial record cu mai multe echipe, mai multe echipe şi mai multe goluri ca niciodată. Astăzi, 8 iunie, ne îndreptăm atenţia asupra celor mai frumoase echipamente pe care fotbaliştii le vor purta la turneul final. Vorbim prima dată despre tricoul naţionalei din Ghana. Aşa cum se poate observa pe materialul video de mai jos, acesta are un model de pânză de păianjen. Alegerea nu este deloc întâmplătoare, ci reprezintă o referinţă la celebrul păianjen Anansi din folclorul ţării.

Echipamentul Mexicului este inspirat de modelul faimoasei pietre a calendarului aztec. Iar fanilor le va aduce, cu siguranţă, aminte de echipamentul purtat de prima reprezentativă şi la Campionatul Mondial din 1998, atunci când naţionala a ajuns până în optimile de finală.

Mexic dă start Cupei Mondiale pe 11 iunie împotriva reprezentativei Africii de Sud, într-un meci care reprezintă reeditarea deschiderii din 2010.

Echipamentul Arabiei Saudite – inspirat din arthitectura tradiţională a ţării. Fanii sunt deja convinşi că tricoul verde cu elemente mov va deveni un clasic al Campionatului Mondial.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre Cupa Mondială 2026 intră pe site-ul as.ro. Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY difuzează în această vară cea mai mare competiție de fotbal din istorie: Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Meciurile-spectacol din Canada, SUA şi Mexic se văd, în exclusivitate, în universul Antena.

Grupele de la Cupa Mondială, după jucarea barajelor din Europa

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.