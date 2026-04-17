Cupa Mondială 2026: Argentina, favorită în Grupa J. Va juca Lionel Messi?

Grupa J de la Cupa Mondială 2026 aduce în prim-plan Argentina, campioana en-titre, care pornește ca favorită într-o grupă interesantă. Atenția este îndreptată și spre Lionel Messi, a cărui prezență la turneu rămâne incertă.

Naționala Argentinei întâlnește în această grupă Algeria, Austria și Iordan, iar Argentina a câștigat ultimul mondial, cel din Qatar, după o finală de poveste, un meci considerat printre cele mai frumoase din istorie. Astfel, argentinienii și-au adăugat în palmares cel de-al treilea trofeu. Întrebarea de pe buzele tuturor microbiștilor este acum dacă Messi va participa sau nu până la urmă și la acest turneu.

Câștigător a opt baloane de aur, Messi este și jucătorul cu cele mai multe prezențe din istoria Cupei Mondiale la fotbal.

Algeria merge pentru a oara la campionatul mondial și speră să repete performanța din 2014, când a reușit să ajungă în optimi.

În 1982 au fost victimele incidentului numit „rușinea de la Gijon” din Spania.

Practic, Germania de Vest și Austria au refuzat să mai joace fotbal după golul de unu la zero al nemților, rezultatul fiind suficient pentru că ambele echipe să iasă din grupă. Ulterior, FIFA a schimbat regulamentul pentru ca toate meciurile din ultima etapă să se joace simultan.

Legat de Austria, cele două echipe sunt din nou în aceeași grupă. Austria reușește prima calificare la Mondial după o pauză de 28 de ani. Ultima dată, Austria a participat la Cupa Mondială, la fel ca și România, în 1998. Austriecii speră să recucerească gloria generațiilor de aur din trecut, care i-au adus pe locul al treilea al competiției în 1954.

Totul despre Iordania

Iordania participă pentru prima oară la Cupa Mondială și speră să facă o impresie frumoasă, mai ales după performanța din Cupa Asiei, competiție în care a ajuns până în finală.

Grupele de la Cupa Mondială, după jucarea barajelor din Europa

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.

