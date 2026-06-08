Ucraina a recucerit peste 600 km pătrați de teritoriu în 2026. Zelenski ar fi de acord cu înghețarea frontului pe liniile actuale

Ucraina a recucerit peste 600 km pătrați de teritoriu în 2026. FOTO: Facebook Armata Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat Sky News, că ar accepta înghețarea războiului pe actualele linii ale frontului, ca parte a unui posibil acord de încetare a focului. El a subliniat însă că o astfel de soluție ar trebui să deschidă calea către negocieri diplomatice mai ample. Declarația liderului de la Kiev vine în contextul în care forţele ucrainene au recucerit peste 600 de kilometri pătraţi de teritoriu, a declarat luni comandantul-şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, scrie Reuters.

În luna mai, Ucraina a recucerit cu 100 de kilometri pătraţi mai mult teritoriu decât a pierdut, a declarat Sîrski într-o postare pe aplicaţia de mesagerie Telegram.



Sîrski nu a specificat unde au avut loc progresele, spunând doar că în anumite zone ale liniei frontului, lungă de 1.200 km, forţele ucrainene au continuat să-şi menţină iniţiativa. Preşedintele Volodimir Zelenski declarase luna trecută că Ucraina a recucerit aproximativ 600 de kilometri pătraţi în 2026.

Stabilirea independentă a teritoriului aflat sub controlul uneia dintre părţi în Ucraina este dificilă din cauza războiului dronelor, care a creat un fel de "teren neutru" sau 'kill zone' de mare întindere de-a lungul liniei frontului. Dar grupuri independente care cartografiază câmpul de luptă au raportat, de asemenea, încetinirea sau inversarea înaintării generale a Rusiei în ultimele luni, pentru prima dată de la contraofensiva eşuată a Ucrainei în 2023.



Sîrski a declarat că forţele ruse mai încearcă încă să avanseze în estul şi sudul ţării, indicând că numărul confruntărilor zilnice de pe câmpul de luptă a crescut substanţial şi a calificat drept "dificilă şi dinamică" situaţia de pe linia frontului.



Zona din jurul oraşului Pokrovsk, aflat sub asediu în estul ţării, pe care Rusia încearcă să-l cucerească în totalitate de la mijlocul anului 2024, a fost printre cele mai intense locuri de luptă, a spus el.



DeepState, un site de analiză a situaţiei de pe front şi care cartografiază evoluţiile din teren, a arătat Pokrovskul ca fiind ocupat în întregime de Rusia timp de săptămâni în şir. Rusia a susţinut că l-a capturat în decembrie



Sîrski a evocat de asemenea sectoarele Oleksandrivka şi Huliaipole, din sud-est şi sud, unde se dau cele mai grele lupte.



În primele luni de după invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022, forţele ucrainene au recucerit vaste zone de teritoriu printr-o serie de contraofensive. Însă o contraofensivă ucraineană de amploare a eşuat în 2023, iar de atunci Moscova a înregistrat progrese lente, dar constante.

Ucraina a întreprins acţiuni contraofensive anterior în cursul acestui an în sud şi sud-est, ceea ce - potrivit unor analişti militari - a contribuit la zădărnicirea ofensivei de primăvară a Moscovei şi a eforturilor acesteia din zona Pokrovsk, notează Reuters.

Zelenski: Cea mai rapidă cale este să înghețăm frontul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat Sky News, că înghețarea situației de pe front, așa cum este în prezent, ar fi "cea mai rapidă cale" pentru oprirea luptelor. Declarația vine în contextul în care Moscova insistă că orice acord de pace ar trebui să presupună cedarea de către Ucraina a întregii regiuni Donețk.

În interviul acordat duminică postului Sky News, președintele ucrainean a fost întrebat unde ar trebui înghețate liniile de front, în cazul în care s-ar ajunge la o încetare a focului.

"Dacă mâine s-ar conveni o încetare a focului, unde ați dori ca liniile să fie înghețate? Acolo unde sunt în acest moment? Ați fi de acord cu asta?", a fost întrebat Zelenski.

"Da. Este cea mai rapidă cale", a răspuns el.

Liderul de la Kiev a precizat însă că o asemenea înghețare a frontului nu trebuie să fie un scop în sine, ci parte a unui proces diplomatic mai larg, menit să prevină o nouă agresiune.

"Vrem să oprim războiul într-un mod în care războiul să nu revină", a spus Zelenski. "Ideea nu este doar să înghețăm situația, dar cea mai rapidă cale este să înghețăm frontul și să mutăm totul într-un cadru diplomatic."

Întrebat dacă o astfel de abordare ar însemna o acceptare a cererilor Rusiei, Zelenski a respins această interpretare.

"Nu, nu înseamnă pur și simplu să cedăm", a spus el. "A rămâne acolo unde suntem înseamnă să le oferim oamenilor din Ucraina mai multe șanse de a-și salva copiii și soldaților șansa de a se întoarce. Cred că acest lucru este important pentru noi."

Kievul a propus în repetate rânduri înghețarea conflictului de-a lungul actualelor linii ale frontului, ca parte a unui acord de pace mai amplu. În schimb, președintele rus Vladimir Putin a insistat că orice înțelegere ar necesita ca Ucraina să predea întreaga regiune Donețk.