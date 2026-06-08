Încă un stat din UE ia în calcul adoptarea euro: Președintele cere renunțarea la moneda națională

Cehia nu este reprezentată la summiturile zonei euro, unde liderii celor 21 de țări din zona euro coordonează politicile economice. Sursa foto: Getty Images

Președintele ceh Petr Pavel susține că țara ar trebui să fie pregătită să abandoneze moneda națională dacă aceasta devine un obstacol în calea dezvoltării economice și a influenței europene. Vorbind la o conferință la Praga, Pavel a oferit una dintre cele mai puternice susțineri de până acum pentru aderarea la zona euro, potrivit Euractiv.

„Dacă coroana cehă ne împiedica dezvoltarea, ar trebui să renunțăm la atașamentul nostru față de ea”, a spus Pavel, argumentând că apartenența la zona euro ar oferi Pragăi o voce mai puternică în procesul decizional al UE.

„Însuși faptul că economia noastră este semnificativ interconectată cu zona euro ar trebui să ne conducă la concluzia că este în mod clar mai bine să fim la masa unde se iau deciziile decât să stăm afară și apoi să fim nevoiți să ne ocupăm de aceste decizii ulterior.”

Cehia nu este reprezentată la summiturile zonei euro, unde liderii celor 21 de țări din zona euro coordonează politicile economice și discută decizii cheie care afectează întreaga UE. Pavel a încadrat dezbaterea și în termeni geopolitici, legând prosperitatea cehă de o integrare europeană mai profundă.

„Cred că o Republică Cehă de succes poate exista cu adevărat doar în cadrul unei Europe integrate și puternice, iar Europa are toate premisele pentru a realiza acest lucru.

Cu toate acestea, nu suntem întotdeauna capabili să le îndeplinim, deoarece fragmentarea există încă pe mai multe niveluri”, a spus el.

Guvernul eurosceptic al țării, condus de prim-ministrul Andrej Babiš și susținut de partidul de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă (SPD) și de Partidul Șoferilor, sceptic față de climă, a respins ferm adoptarea monedei euro. Răspunzând la ultimele comentarii ale lui Pavel după o ședință de cabinet, Babiš a declarat: „Pentru mine, moneda euro reprezintă o altă pierdere de suveranitate în cadrul UE.”

Disputa reflectă o diviziune de lungă durată în politica cehă. Deși țara s-a angajat să adopte moneda euro când a aderat la UE în 2004, nu a fost stabilită niciodată o dată de aderare. Pavel a acuzat părți ale clasei politice că evită o discuție sinceră despre costurile și beneficiile adoptării monedei euro, deoarece opinia publică rămâne sceptică.

Un studiu realizat de institutul ceh de sondaje CVVM a constatat că două treimi (66%) dintre cetățenii cehi se opun adoptării monedei euro, în timp ce doar trei din zece (30%) sunt în favoare. Susținătorii aderării la zona euro susțin că politicienii țării au contribuit activ la acest scepticism prin alarmism.

„Unii politicieni preferă să adune voturi ieftine, alarmând oamenii cu creșterea prețurilor și pierderea suveranității, decât să vorbească deschis despre faptul că economia cehă este strâns legată de zona euro și că euro ar ajuta-o”, a declarat pentru Euractiv Michael Pascal Večeř, președintele mișcării Euro în Cehia.

„Este mai ușor să sperii oamenii decât să explici”, a adăugat el. Dezbaterea din Cehia s-a intensificat în urma adoptării monedei euro de către Bulgaria în acest an, numărul membrilor zonei euro ajungând la 21, din cele 27 de țări ale UE.